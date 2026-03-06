為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026南區就博會3/15登場 釋出1.2萬職缺搶人才

    2026/03/06 12:31 記者洪瑞琴／台南報導
    「2026南區就業博覽會」將下週盛大登場。（圖由成大提供）

    「2026南區就業博覽會」將下週盛大登場。（圖由成大提供）

    南部年度大型徵才活動「2026南區就業博覽會」3月15日將在成功大學舉辦現場徵才，設置超過350個攤位，預計釋出超過1萬2300個工作機會，半導體與AI人才需求最旺。

    3月12日至14日將先在成大光復校區國際會議廳舉辦48場企業徵才說明會，讓學生提前了解企業需求與產業趨勢。

    15日上午10點至下午3點，徵才攤位將分布在成大光復校區中正堂、學生活動中心前廣場、雲平大道以及雲平大樓西側廣場，提供求職者與企業面對面交流的機會。參與企業產業類型多元，包含半導體、AI、智慧製造、雲端運算、綠能、金融服務、醫療、教育及營造等領域。

    成大表示，今年南區就業博覽會以「成功啟航，跨域鏈結新職涯」為主軸，由成大與南部10所大專校院共同舉辦，希望整合產官學資源，為青年打造接軌產業的重要平台。

    從今年企業需求來看，人才需求明顯集中在半導體、AI、智慧製造、雲端運算以及綠色永續等領域。其中共有154家企業提出博士級人才需求，另外也有150家企業開放境外學生應徵，顯示企業對高階研發與國際人才的需求持續升溫。

    成大產學創新總中心今年也邀請12家企業會員共同參與，包括友達光電、緯穎、聯詠科技、國巨、長興材料、ASML、漢民科技、日月光、貿聯國際、瑞昱半導體、錸恩帕斯與啟碁科技等指標企業，希望提升企業在校園的能見度，也讓學生有更多機會接觸產業。

    不少企業表示，除了專業能力外，也很重視求職者的跨領域學習能力與團隊合作精神。有企業徵才對象不限理工科系，也積極招募AI或跨領域背景的新鮮人。另設有海外暨僑外生專區，提供中、英、日文諮詢，協助學生了解海內外職場環境與發展機會。

    3月15日現場徵才攤位將分布在成大光復校區中正堂等地。（圖由成大提供）

    3月15日現場徵才攤位將分布在成大光復校區中正堂等地。（圖由成大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播