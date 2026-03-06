2026南區就博會3/15登場 釋出1.2萬職缺搶人才

「2026南區就業博覽會」將下週盛大登場。（圖由成大提供）

南部年度大型徵才活動「2026南區就業博覽會」3月15日將在成功大學舉辦現場徵才，設置超過350個攤位，預計釋出超過1萬2300個工作機會，半導體與AI人才需求最旺。

3月12日至14日將先在成大光復校區國際會議廳舉辦48場企業徵才說明會，讓學生提前了解企業需求與產業趨勢。

15日上午10點至下午3點，徵才攤位將分布在成大光復校區中正堂、學生活動中心前廣場、雲平大道以及雲平大樓西側廣場，提供求職者與企業面對面交流的機會。參與企業產業類型多元，包含半導體、AI、智慧製造、雲端運算、綠能、金融服務、醫療、教育及營造等領域。

成大表示，今年南區就業博覽會以「成功啟航，跨域鏈結新職涯」為主軸，由成大與南部10所大專校院共同舉辦，希望整合產官學資源，為青年打造接軌產業的重要平台。

從今年企業需求來看，人才需求明顯集中在半導體、AI、智慧製造、雲端運算以及綠色永續等領域。其中共有154家企業提出博士級人才需求，另外也有150家企業開放境外學生應徵，顯示企業對高階研發與國際人才的需求持續升溫。

成大產學創新總中心今年也邀請12家企業會員共同參與，包括友達光電、緯穎、聯詠科技、國巨、長興材料、ASML、漢民科技、日月光、貿聯國際、瑞昱半導體、錸恩帕斯與啟碁科技等指標企業，希望提升企業在校園的能見度，也讓學生有更多機會接觸產業。

不少企業表示，除了專業能力外，也很重視求職者的跨領域學習能力與團隊合作精神。有企業徵才對象不限理工科系，也積極招募AI或跨領域背景的新鮮人。另設有海外暨僑外生專區，提供中、英、日文諮詢，協助學生了解海內外職場環境與發展機會。

3月15日現場徵才攤位將分布在成大光復校區中正堂等地。（圖由成大提供）

