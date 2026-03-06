自稱幫澳洲隊情蒐還嘲諷台灣隊 陳柏豪致歉：發文只是開玩笑......

陳柏豪在網路貼文被指「出賣台灣隊情報」，陳柏豪澄清：資料都是公開數據，發文只是開玩笑。（翻攝網路）

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰不敵澳洲，因一則社群發文引發的「情蒐風波」持續延燒。被指自爆替澳洲隊提供台灣隊情報的整復師陳柏豪今透過錄音檔首度對外說明，強調自己從未在台灣隊任職，也沒有任何內部情報，所提供的僅是電視與公開資料可取得的數據分析，並為發文語氣不當致歉。

陳柏豪表示，自己長年旅居澳洲，因對台灣職棒球員較熟悉，澳洲隊曾詢問部分球員習性與投打數據，他提供的資訊都是公開資料，例如投手常用球種、打者對左右投表現等，「這些都是電視上看得到的資料整理，並不是什麼機密情報」。他強調，網路所稱「從台灣隊跳槽到澳洲隊」的說法並不正確。

對於引發爭議的社群貼文，陳柏豪坦言，當時因自己預測比賽結果準確而有些「自嗨」，語氣過於輕率，沒想到被外界解讀為出賣台灣隊情報，造成社會觀感不佳，他已深刻反省。

此外，陳柏豪也對因事件被捲入的員林市民代表張詠勝表達歉意。他說，張詠勝只是他敬重的大哥，自己過去回台探親時曾到服務處聊天、幫忙，但並非正式助理，如今因個人發言讓對方遭到網友攻擊，心中相當過意不去。他最後表示，希望外界不要將體育賽事過度政治化，這只是他個人的行為，不要波及無關的人。

陳柏豪在網路貼文，在社群發文，暗示曾提供台灣隊相關情報，引發網友撻伐。（翻攝網路）

張詠勝澄清，柏豪並非其正式助理，只是「朋友的朋友」，其相關發言屬個人行為，與服務處無關。（記者陳冠備攝）

員林市民代張詠勝熱愛棒球，透過助理陳柏豪安排與12強國手江國豪（中）見面。（翻攝張詠勝臉書）

