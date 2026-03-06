超人們來吃光復箭筍助災區！ 市場展售、預訂大餐陸續登場

農民高喊「光復箭筍有夠讚」！光豐地區農會宣布今年箭筍系列行銷活動，除了產地箭筍宴，也將北上吉安黃昏市場、台北立法院及建國花市販售。（記者花孟璟攝）

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉數百公頃農地被淹，還好本月進入產季的海岸山脈箭筍不受影響，光豐地區農會今年的系列箭筍促銷活動開跑，除了將在吉安黃昏市場、台北建國花市販售，產地箭筍大餐訂於本月22日在光復鄉太巴塱祭祀廣場舉行，歡迎「超人們」吃箭筍助災區。

光復鄉箭竹筍產地主要在海岸山脈，面積約200公頃，3月初剛冒芽產量仍稀少，「1台斤400元」還吃不到，3月中旬後進入盛產。農民說，去年堰塞湖農地被淹，真的很感謝全台灣的鏟子超人幫忙復原，今年春天雨水多應該會大豐收，非常歡迎到產地品嘗！

想吃箭筍哪裡買？吉安鄉黃昏市場前，下週六14日起至5月10日開賣，光復鄉農民每天產地直送鮮筍；光豐農會超市前停車場也將在下下週日15日舉辦「慢遊箭筍趣」開賣市集，有原民文化石煮鍋體驗、免費品嘗烤箭筍、體驗剝筍。

光豐地區農會總幹事張明發也說，農會本月底北上促銷，27日在立法院康園餐廳前廣場，28日至29日北市建國假日花市舉辦「慢遊箭筍」促銷會，建國花市活動有食農教育闖關、阿美族經典吃法「席撈（鹹豬肉）配箭筍」免費品嘗，也有部落竹藝及藤編文化體驗活動。

至於產地限定的「箭筍大餐」饗宴，訂於本月22日週日在太巴塱祭祀廣場舉行，席開160桌。每桌原價5000元，推廣價折1000元只要4000元！菜色有箭筍鹹豬肉蕗蕎拼盤、箭筍山珍炒海味、箭筍排骨湯、箭筍蹄膀、太巴塱雙寶紅黑糯米飯、箭筍烤雞等美味，預定電話03-8705206。

張明發說，吃箭筍、買箭筍給農民帶來收入，就是給災區最實惠的幫助，歡迎超人來當「筍友」，吃當季美味，今年有許多預約訂桌是曾經受到幫助的鄉民訂桌請超人「回家吃飯」，也歡迎鏟子超人在箭筍產季回訪光復，訂桌吃箭筍料理，合作箭筍餐廳包括好地方餐廳（0905802676、0938091651）、舞斯菲餐廳（0976034537）、來就來餐廳（0935083250），或上光豐農會商城訂購新鮮箭筍殺青包。

喝上一口暖心箭筍燉排骨湯，湯頭味美筍子甜。（記者花孟璟攝）

今年箭筍大餐饗宴8菜2湯1甜湯，促銷價4000元。（記者花孟璟攝）

箭筍鹹豬肉蕗蕎海菜拼盤，把山珍海味濃縮在這盤子裡。（記者花孟璟攝）

炒箭筍看起來令人食指大動。（記者花孟璟攝）

紅燒豬蹄膀是高油高熱量，但搭配高纖維的箭筍一起吃就有油切效果。（記者花孟璟攝）

海岸山脈箭筍季開始了，農民期待這一季大豐收，彌補去年堰塞湖災害後短少的收入。（記者花孟璟攝）

