    首頁 > 生活

    他自爆「出賣台灣隊情報」給澳洲隊 網起底疑藍營員林市民代表助理

    2026/03/06 10:35 即時新聞／綜合報導
    台灣隊在經典賽首戰吞敗。（資料照）

    台灣隊在經典賽首戰吞敗。（資料照）

    2026世界棒球經典賽（WBC）5日登場，台灣隊首戰以0：3不敵澳洲，為晉級之路蒙上陰霾。沒想到賽後一名疑似從台灣隊「跳槽」到澳洲隊情蒐小組的訓練師竟暗酸台灣隊「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候......」，引發眾怒後急關版。有網友PO出國民黨某員林市民代表2024年貼文，當時就有提到該名疑似從台灣隊「跳槽」到澳洲隊情蒐小組的訓練師名字。

    一名自稱是澳洲隊情蒐小組成員的台灣網友，5日賽後在Threads上轉發澳洲隊總教練受訪時透露對台灣隊全體隊員情資都摸透透的報導，語氣略帶嘲諷稱「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……所以你們好奇為什麼澳洲總教練這麼有信心了吧！感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成！」自爆「話說有沒有可能韓國跟捷克會聯絡我？昨天預測澳洲獨贏 小分 澳洲讓 都過了」。

    網友看到貼文後感到非常憤怒紛紛留言怒灌與起底該人的背景，該人自稱是「澳洲中醫診所治療師」、「健身私人教練」，經歷是「2013年WBC培訓人員」、「2017年中華隊體能訓練師」，懷疑他是「今年落選中華隊於是去澳洲收集中華隊資料？」網友還挖出國民黨某員林市民代表2024年11月28日貼文中提及感謝「本服務處澳洲助理」安排，有機會聚在一起並去到家中泡茶聊天，也聆聽職業棒球的心路歷程和感受。

