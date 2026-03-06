庫德族移師伊朗邊境 準備地面戰

伊朗軍方5日發射飛彈攻擊伊朗與伊拉克境內的庫德族地區，擊中位於伊拉克庫德斯坦自治區的庫德族部隊總部。圖為伊朗庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）遇襲爆炸。（路透）

美聯社五日報導，盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反對派武裝團體正積極準備對伊朗發動跨境軍事行動，而美國已向伊拉克庫德族自治區領袖提出請求，希望其協助這些伊朗庫德族組織。此舉若成真，將是美以聯手空襲伊朗、引爆中東新一輪戰爭以來，首次有具規模的地面部隊介入衝突。

戰士待命跨境 川普要求伊拉克開放邊境

多位庫德族官員透露，美國總統川普一日曾與伊拉克庫德族兩大政黨「庫德民主黨」（KDP）領袖巴薩尼及「庫德愛國聯盟」（PUK）領袖塔拉巴尼通話，討論伊朗局勢。其中一名官員表示，川普明確要求伊拉克庫德族提供伊朗庫德族軍事支援，並開放邊境供其自由進出。

請繼續往下閱讀...

報導指出，伊朗庫德族被視為伊朗神權政府反對派中組織最完整的群體，據信旗下擁有數千名訓練有素的戰士。若擁有對「伊斯蘭國」（IS）作戰經驗的伊拉克與伊朗庫德族加入戰局，意味著本起衝突首度進入具顯著規模的地面戰鬥，將對已陷入艱難處境的德黑蘭帶來更加嚴峻的挑戰。但也有伊拉克庫德族官員擔憂，直接參與衝突會招來德黑蘭猛烈回應。

伊拉克北部半自治庫德族地區的「庫德斯坦自由黨」（PAK）官員四日指出，部分部隊已移師至鄰近伊朗邊境的蘇雷馬尼亞省待命。伊朗庫德族團體「柯馬拉」（Komala）官員透露，他們的部隊正等待適當時機，準備在一週至十天內跨越邊界。

白宮否認川普同意提供庫德族武器

被問及川普政府是否評估武裝伊朗庫德族？戰爭部長赫格塞斯回應，「我們會留心其他勢力的可能作為，但我方的目標不會以此為中心」。

紐約時報報導，在美以二月廿八日對伊朗開戰前，中央情報局（CIA）便提供伊朗庫德族部隊小型武器，作為削弱伊朗政權的秘密計畫。

對此，白宮新聞秘書李威特否認川普同意提供庫德族武器以對抗德黑蘭的傳言，但與庫德族領袖通話的消息屬實。其他知情人士也向紐時表示，白宮尚未決定是否派遣庫德族進入伊朗，決定權也可能不在美國或以色列手中，而是取決於庫德族領袖意願。

傳伊拉克也增兵邊境 阻止越界

伊朗最高國家安全委員會副秘書長巴蓋里已緊急致電伊拉克當局，要求採取必要措施防止任何反對派越境。美聯社稱巴格達當局隨即增兵至邊境，並重申承諾「阻止任何團體從伊拉克領土發動恐怖行動」。

伊朗情報局五日表示，當局已鎖定意圖穿越西部邊境進入伊朗的「分裂團體」據點，使對方承受巨大損失，也與其他庫德族人合作，阻止以色列與美國攻擊伊朗國土的計畫。

盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織，據稱正準備發動可能的跨境軍事行動。圖為伊北庫德族自治區首府阿比爾（Erbil）的「庫德斯坦自由黨」（PAK）戰士。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法