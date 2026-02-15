美歐「註定在一起」 美中須對話

美國國務卿魯比歐十四日在德國慕尼黑安全會議上發表演說，針對美歐關係動盪，他強調美國無意與歐洲分離，更要重振這份歷史悠久的友誼與西方文明。（路透）

魯比歐慕安會演說 邀歐共築繁榮新世紀

美國國務卿魯比歐十四日在慕尼黑安全會議發表演說，表示美國不尋求與歐洲分道揚鑣，美歐「註定要在一起」，華府希望的是為美歐聯盟重新注入活力；魯比歐也表示，美中必須對話，避免衝突，但也坦言「沒有人會幻想兩國關係出現根本性的改變」。

經過數月來美歐關係動盪，魯比歐十四日這場演說尋求安撫為跨大西洋關係倍感不安的歐洲。他說，「我們不尋求分道揚鑣，而是要重振一份已經有多年歷史的友誼關係，復興人類最偉大的文明」，「我們希望的是一份重振活力的聯盟關係」。

魯比歐指出，美歐共享歷史、文化、信仰與語言，「命運緊密交織」；北約盟國曾與美國「並肩同生共死」。他稱歐洲是美國「最悠久的老友、最珍視的盟友」，強調「我們註定要在一起」，「終結跨大西洋關係絕非美國所願——我們雖居西半球，但永遠是歐洲之子」。英國衛報報導，其演說獲得熱烈鼓掌，與去年副總統范斯以冷峻語氣教訓歐洲的場面形成鮮明對比。

他批評冷戰勝利後西方陷入「危險幻想」：以為全球皆會走向自由民主、靠商貿建立的關係可取代民族國家身份、世界無邊界。他呼應川普立場，指「大規模移民正改變並破壞西方社會穩定」。

魯比歐坦言，如今美歐必須面對共同犯下的錯誤並攜手重建。在川普領導下，美國致力推動「復興與復甦」，打造「西方世紀」，但希望這個聯盟「不會讓自身力量被外包、受到侷限或者從屬於一個它無法掌控的體系」，並邀歐洲共築「繁榮的新世紀」。

美國努力促成俄烏終戰

演說後的問答環節中，他說美國尚不確定俄國是否真心想結束戰爭，「但會持續試探」，並維持制裁。他強調只要條件公正且可長可久，沒人反對談判解決，美國會繼續努力促成。

美中關係要避免衝突

談到美中關係，魯比歐說，美、中是具有龐大全球利益的大國，「我們的國家利益往往會不一致」，「有必要維持對話管道暢通，否則就是地緣政治的失職」，「我們對世界負有責任要設法盡力妥善處理這些問題，明顯地要避免衝突，在經濟上和其他更嚴重的衝突」。但他也坦言：「沒有人會幻想兩國關係出現根本性的改變。」魯比歐補充，「我們必須與中國建立關係，一如今天在座許多國家，但前提是，任何協議都不能損害國家利益」。

中國外交部長王毅同日演說，表示美國總統川普近期的言論，展現出對中國國家主席習近平和中國人民的尊重，北京為此感到鼓舞。然而，美國有些聲音仍在「試圖打壓和抹黑中國」。王毅警告，有些人「正試圖將台灣從中國分裂出去，踩在中國的紅線上，這非常有可能將中美推向衝突」。他還批日本侵略殖民台灣野心未泯，軍國主義陰魂不散。

