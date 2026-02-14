高市早苗驚傳送醫！ 本人親曝「這1病」惡化：手指嚴重變形......

日本首相高市早苗。（法新社）

上任後人氣居高不下的日本首相高市早苗，8日她領導自民黨在眾議院改選大獲全勝，更是讓她的聲望水漲船高，一舉一動都受到各界關注。不過昨（13日）驚傳高市突被送到東京某醫院，讓支持者不禁擔憂健康狀況。經了解是她手部患上類風濕性關節炎病症加重才就醫，高市今天（14日）也在社群報平安，並透露最新狀況。

綜合日媒報導，13日傳出高市早苗突然到東京新宿信濃町一家醫院就醫，消息一出嚇壞不少支持者。隨後高市早苗受訪證實她去醫院的事，表示她的類風濕性關節炎，在備戰眾院大選期間症狀加重，現在選舉終於結束，她總算能找個時間去做X光檢查，並接受妥善的治療，以便日後能夠以最佳狀況出席國會。

請繼續往下閱讀...

本月1日高市早苗就因為手痛，突然取消《NHK》電視節目行程。自民黨對外表示，選戰期間高市首相到處助選，和許多熱情支持者握手，過程中手指不斷被拉扯，導致類風濕性關節炎症狀變嚴重，手還腫了起來。先前高市早苗在造勢活動上，也被眼尖網友發現，其右手手指包了類似繃帶的東西。

今天高市早苗也透過X平台報平安：「感謝全國各地的朋友們擔心我的右手，還特地寄護手套到自民黨總部，真的非常感謝！因為每天洗手需要換好幾次護手套，大家寄來的東西真的幫了我很大的忙。昨天我去醫院照了X光，也做了抽血檢查和注射治療。原本看到自己兩根手指嚴重彎曲，還以為可能是骨折，但醫生說骨頭沒有問題，只要發炎和疼痛消退，就會沒事了。接下來我會乖乖擦消炎止痛藥膏，戴著護手套繼續認真工作。」

她接著說：「從去年秋天開始，我每天去到哪裡或做了什麼都會被媒體報導，我擔心會給醫院帶來困擾，所以一直都避免去醫院，做類風濕性關節炎患者必須定期做的抽血檢查，就連之前治療到一半的牙齒也沒再去處理。但現在我覺得，好好照顧自己身體，也是工作的一部分，以後如果有需要就會去看醫生，就會大方去醫院接受治療。讓大家這麼擔心，真的很不好意思，也再次謝謝大家的關心！」

高市早苗先前在造勢活動上，被眼尖網友發現右手手指包了類似繃帶的東西。（圖翻攝自X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法