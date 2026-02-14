為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被問美國會幫防衛台灣？ 2028「川普假想敵」當場結巴影片曝

    2026/02/14 15:12 即時新聞／綜合報導
    歐加修－寇蒂茲在年輕的選民及進步派中擁有極高的人氣，在空戰能力上面，更是被認為是少數能與川普抗衡的人。（美聯社）

    美國紐約州民主黨籍進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez,AOC）近日在德國出席慕尼黑安全會議，受訪時被問及美國是否該出兵防衛台灣，結果她當場結巴、語塞，相關影片在網路引發熱議。

    歐加修－寇蒂茲在年輕選民及進步派中擁有極高的人氣，在空戰能力上，更是被認為是少數能與川普抗衡的人。她是共和黨人目前心中的頭號公敵，儘管她尚未表態，但已經被視為2028年川普競選總統連任的假想敵之一。

    歐加修－寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議受訪時，被問到若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？沒想到，能言善道的歐加修－寇蒂茲當場語塞，結結巴巴地表示：「嗯......你知道...我覺得是...呃...這是...一種...呃...這是一種...這當然是一種...」接著才說，一項長期以來的政策，希望能確保不走到這一步。

    接著她補充，美國希望在經濟與外交政策上面執行這種作法，降低衝突發生的可能性，避免最後走到兵戎相見的地步。

    相關影片被剪輯後在X上引發國外網友熱議，國外網友紛紛表示：「她的觀點顯然還不成熟」、「這麼簡單的問題都答不出來」；但也有網友表示「我不會對她太苛刻，這確實是個複雜的問題。距離2028年還有幾年時間讓她進步。」

