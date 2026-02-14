為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    哽咽求黃國昌「找回良心」...背後故事曝！老家大火求援被無視

    2026/02/14 21:30 即時新聞／綜合報導
    黃國昌到板橋花市拜票，一名男子突然出現，哽咽著拜託黃國昌「找回良心」。（圖翻攝自黃國昌YT）

    黃國昌到板橋花市拜票，一名男子突然出現，哽咽著拜託黃國昌「找回良心」。（圖翻攝自黃國昌YT）

    民眾黨主席黃國昌參選新北市長，最近四處掃街拜票都遇到民眾當面開嗆，相當尷尬。今天（14日）上午到板橋拉票，一名戴著漁夫帽的男子突然上前哽咽著拜託黃國昌「找回良心」、「找回以前的自己」，直播畫面馬上在網上瘋傳掀起熱議。今晚男子身分曝光，原來是位曾對黃國昌期待相當大的16歲學生，當年住家因故失火，家人找黃國昌求援卻遭無視。

    黃國昌今天到板橋花市拜票，這名戴著漁夫帽的男子對黃國昌說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個」，黃國昌有些尷尬地回應「歡迎你，歡迎你，隨時到競選總部來找我」，男子接著又說「我希望你可以找回良心」，講話的過程中還一度哽咽。

    這段畫面隨即被節錄瘋傳，在網上掀起熱議。公民團體「蔥蕉小隊」跳出來分享這位男子的故事，政治工作者周軒今晚轉發出來，引發討論。原來這位男子是只有16歲的高中生，黃國昌是他的「政治初戀」，可以說是黃國昌讓他開始熱衷、關心起政治，曾經是個名副其實的鋼鐵昌粉，而且真心認為黃國昌很帥，蒐集了一大堆黃國昌的照片，甚至希望自己有天也能夠成為像黃國昌這樣「優秀」的人。

    據了解，這位同學的老家在汐止，也就是黃國昌過去在時力擔任區域立委的選區，同學的家人也都是黃國昌的持者。後來他們的老家遭逢天燈引發的火災，家裡長輩向時任立委黃國昌求援，希望他能幫忙協調賠償事宜，但是黃國昌沒有理他們，這件事也曾經上新聞。之後同學一家搬到土城，他也從小學生、國中生，一路成長到高中。

    而這幾年黃國昌的言行大大轉變，傷透這位同學的心。當「蔥蕉小隊」網路上募集「昌粉轉黑」故事的時候，該同學用稚嫩的文筆寫道：「大概是在2024的8月到12月，我才完全脫離黃國昌的陰影。我開始審視他加入民眾黨後的行為，才發現這個人已經變了，他現在講的話和理念，完全不是我印象中的那個黃國昌」。

    「蔥蕉小隊」慨歎：「今天最初也是最終的情人節告白，告別他的政治初戀，再也找不回來的，正義的國昌老師。」

    另外，周軒提醒，這位同學只有16歲，還是未成年，「今天下午瘋狂肉搜這位未成年同學的民眾黨帳號們，你們夠了嗎？不過，我們已經通通備份了」。

