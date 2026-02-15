美伊戰雲密佈》川普挺伊政權更迭 美軍備戰數週行動

媒體披露美國正為持續數週的攻擊伊朗軍事行動進行準備。圖為十四日伊朗首都德黑蘭一處廣場懸掛的看板，描繪美軍戰機殘骸四處散落。（歐新社）

美國與伊朗就核子協議談判之際，美國總統川普十三日表明，德黑蘭政權更迭會是「最佳」情況，還透露存在接手伊朗政權的領袖人選。據路透報導，儘管川普強調傾向以外交協議解決伊朗問題，美軍正同時為可能長達數週的對伊潛在軍事行動進行戰備。

川普訪視北卡羅來納州布拉格堡軍事基地，被記者問及是否希望伊朗政權更迭？他坦言「這似乎會是所能發生的最好事情」。此為川普迄今對伊朗神權政府倒台所做出的最明確表述。

川普表示，有些人選能夠頂替伊朗最高領袖哈米尼，但沒有指名道姓。流亡美國近五十年的伊朗「巴勒維王朝」六十五歲王儲芮沙．巴勒維，在上月伊朗大規模流血示威期間，積極發聲鼓舞示威者，被視為是主導伊朗新政權的人選之一，但川普先前對此前景不置可否。

川普警告：「有時你必須讓對方恐懼，這是唯一能確實應對情勢的手段。」他要求伊朗提供「真正的協議，我們就不會動武」。為施壓德黑蘭，全球最大航空母艦「福特號」將迅速從加勒比海駛往中東。該區域現已部署以「林肯號」航艦為首的十二艘軍艦。

據路透引述兩名美國官員指出，美軍正為可能持續數週的對伊軍事行動進行戰備。與去年六月以色列和伊朗爆發的「十二日戰爭」期間「午夜之錘」行動相比，此次潛在行動更為複雜，目標不僅鎖定核子設施，還可能涵蓋伊朗國營設施與安全機構。

五角大廈已增派數千名部隊、戰鬥機、飛彈驅逐艦及其他攻防戰力至中東。白宮發言人凱利強調，「川普總統在檯面上擁有對伊朗的所有選項」。

專家警告，此類規模的軍事行動風險極高，遠超以往美伊衝突。美方預期一旦動武，伊朗必將報復，可能引發一連串相互打擊的循環。伊朗擁有大量飛彈，射程可覆蓋約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達與巴林等國境內的美軍基地，區域局勢恐急遽升溫。

