    國際

    習近平不高興 川普要救黎智英

    圖為黎智英的妻子及幼子離開法庭。（法新社）

    圖為黎智英的妻子及幼子離開法庭。（法新社）

    2025/08/16 05:30

    美國總統川普14日受訪表示，將在與中國國家主席習近平會晤時討論香港壹傳媒創辦人黎智英案，即使習近平會因此「不高興」，他也會竭力營救，稱77歲的黎智英是「受人尊敬的好人」。黎智英2020年被捕，遭控串謀勾結外國勢力，原訂15日結案陳詞，辯方因其心悸申請免出庭遭拒。法官將庭期押後至18日，屆時黎智英將在藥物及心電圖監測下出庭。（編譯張沛元）

