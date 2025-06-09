新疆兵團曾參與哈佛研習 川普政府批違反對中制裁

（美聯社檔案照）

2025/06/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哈佛大學與中國的關係，近日再度成為川普政府與這所菁英學府角力的新戰場，矛頭則指向一場兩年前由哈佛教授在中國昆明舉辦，並有新疆生產建設兵團（XPCC）成員參與的研習活動，質疑哈佛違反對中制裁規定。

華爾街日報八日報導，這場研習活動主題為「醫療保健融資」，參與者包括數十名中國地方官員，其中至少一人為遭美國制裁的新疆生產建設兵團成員。該兵團是中國共產黨在新疆設立的準軍事組織，同時也負責提供包括醫療在內的民政服務。美國財政部於二○二○年指控該組織涉及對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的壓迫行為，將其列入制裁名單，禁止美國個人或機構向其提供「資金、貨品或服務」。

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川普政府點名該場活動做為哈佛「為換取中國資金，多次接待並培訓中共準軍事組織成員」的證據。批評者指出，哈佛此案凸顯美國頂尖大學仰賴中國做為「利潤來源」所帶來的國安風險。保守派智庫「傳統基金會」在其「二○二五計畫」中建議，應取消接受中共資金的高校認證與聯邦補助資格。

哈佛校方目前尚未對此指控做出回應，但已透過法律管道指控部分聯邦措施違憲，且缺乏法理依據。資料顯示，中國公民約佔哈佛國際學生的廿三％，來自中國（含香港）個人與企業的捐贈及合作計畫，亦為哈佛第二大外國資金來源，僅次於英國。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）指出，美國制裁條例並未區分活動性質，只要向遭制裁實體提供服務即可能違規。若調查確認哈佛透過該活動與新疆兵團成員互動，恐面臨潛在法律風險。聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾已致函哈佛校長蓋伊，要求說明該活動是否危及國安，助長中共迫害新疆人權。

穆勒納爾在信中提及，哈佛研究人員曾與中國合作進行器官移植研究，引發對中共涉嫌強摘器官的疑慮，使此案從單一學術活動進一步延燒為全面性國安與人權風暴，也為川普政府與高等學術機構之間的衝突再添薪火。

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