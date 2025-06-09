俄密件揭露》俄情報高層︰中國是敵人

中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普廷（右）近年不斷強調雙邊關係「沒有上限」，但俄國聯邦安全局內部機密文件顯示，莫斯科將北京視為「敵人」。（美聯社檔案照）

2025/06/09 05:30

紐時︰中方刺探俄烏戰爭經驗 企圖「用在台海」

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與中國近年不斷強調雙邊關係「沒有上限」，但一份據稱由俄羅斯聯邦安全局（FSB）撰寫的內部機密文件，卻揭示莫斯科對北京的深層猜忌。文件直指俄國情報高層將中國視為「敵人」，並對其日益擴張的間諜活動表達高度擔憂，分析認為中方刺探烏俄戰爭經驗，以備未來在台灣海峽的潛在衝突。

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反制中國間諜活動 列優先事項

紐約時報七日獨家披露，這份長達八頁的FSB內部文件，詳細列出俄方反制中國間諜活動的優先事項，經多個西方情報機構評估認為內容真實可信，為外界首次深入了解俄羅斯反情報部門對中國威脅的內部真實看法。文件撰寫時間推測約在二○二三年底至二四年初。

文件披露，就在二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭前三天，FSB即批准代號「協約—四」（Entente-4）的反情報計畫，旨在防止中國趁俄國軍事資源集中於烏克蘭時，加強對俄滲透。FSB觀察到，中國情報人員在烏戰開打後確實強化對俄國官員、專家與商界人士，以及配偶是中國公民的俄羅斯人的招募。

此外，當俄軍進烏克蘭後，中國的國防公司及與中國情報機關有關的機構官員，也開始湧入俄國，目的是為更了解這場戰爭。

文件指出，中國對俄軍在烏克蘭的作戰方式，尤其是無人機運用及反制西方武器的經驗深感興趣。中方認為，烏俄戰爭可能會持續很久，並徹底改變戰爭的技術和戰術。

由於中國軍隊自一九七九年中越戰爭後即缺少大規模實戰經驗，紐時引述文件分析，中方部分動機在於為未來可能在台灣或南海與西方武器對抗預做準備，以緩解其對自身應對能力的焦慮。

中國積極策反俄航空領域專家

在軍事技術方面，FSB文件點名中國正積極鎖定俄羅斯航空領域的專家，尤其針對曾參與研發蘇聯時代獨特的「地效飛行器」（ekranoplan，一種介於飛機與船艦之間的高速運載工具）的科研人員。FSB認為，中方企圖透過優厚條件招募或策反這些掌握尖端技術的專家，有時更利用其經濟困境或對俄國防政策的不滿進行拉攏。

領土爭議同樣令俄國憂心。FSB警告，中國學者正在俄國遠東地區尋找「古代中國民族」痕跡，可能為領土主張鋪路。二三年中國發布的官方地圖，標註俄國境內城市的歷史中文名稱，加劇俄方疑慮。文件還披露，中國情報人員正利用礦業公司和大學研究中心做為掩護，在北極地區進行間諜活動。

專家認為，這份文件透露出俄國情報機構對中國的不信任，即使雙方經貿與軍事合作緊密，俄方仍設法防堵滲透。美國總統川普和國務卿魯比歐都曾表示，華府應設法「拆散」中俄聯盟，而這份文件可被視為佐證俄國內部對中國的不安。不過，即使俄國總統普廷知情，也可能仍選擇無視風險，繼續深化與中國的戰略聯盟。

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