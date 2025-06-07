伊朗向中訂購飛彈推進劑原料

據傳伊朗為重振軍事實力與鞏固區域盟友，已向中國訂購足以供數百枚彈道飛彈使用的推進劑原料。圖為一枚今年四月中在伊朗首都德黑蘭的閱兵上展示的飛彈。（路透）

2025/06/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華爾街日報」五日引述知情人士的話獨家披露，值此伊朗可能與美國重啟核子談判之際，德黑蘭當局已向中國訂購可供數百枚彈道飛彈使用的推進劑原料─過氯酸銨，據稱其中部分還將轉給包括葉門叛軍「青年運動」在內接受伊朗資助的中東民兵組織，力圖重建在中東戰火中受創嚴重的「抵抗軸心」。

可供八百枚飛彈使用

根據知情人士指出，一家名為Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co.的伊朗實體在過去數月從總部位於香港的Lion Commodities公司訂購數千噸過氯酸銨，預計將在未來數月運抵伊朗。前述兩家公司皆未置評或找不到人置評，伊朗駐聯合國使團未回應置評要求，中國外交部一名發言人則稱不知道有此交易合約。

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過氯酸銨是一種用於煙火的氧化劑，也是伊朗最高效彈道飛彈所使用的固體推進劑關鍵成分。中伊在數月前敲定前述採購過氯酸銨的大合約，可能足夠伊朗生產可供八百枚飛彈使用的燃料，推測簽約時間點可能早於美國總統川普今年三月初表示已向伊朗最高領袖哈米尼提議重啟核子談判。

伊朗此前就曾向中國採購飛彈燃料原料，兩艘伊朗船隻已從中國運走超過一千噸可做為製造過氯酸銨原料的過氯酸鈉；這批約能為二六○枚短程飛彈提供燃料的過氯酸鈉，已於今年二月中與三月底運抵伊朗港口。

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