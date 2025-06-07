以扶植加薩小型武裝團體 對付哈瑪斯

圖為位於荷蘭海牙的國際刑事法院。美國針對涉及對美國與以色列採取法律行動的四名國際刑事法院法官施加制裁。（美聯社）

2025/06/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡五日證實，以國政府對加薩內部反對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的武裝團體提供支持，強調此舉為「拯救以色列軍人性命的好事」。

以稱轉交在加薩收繳武器

該團體自稱「群眾力量」（Popular Force），佔據加薩南部的舒卡（Shouka）。據以國官員透露，以軍會把在加薩收繳的武器轉交給群眾力量。該組織的卅四歲領袖阿布．沙巴布（Yasser Abu Shabab）則否認獲以色列武裝，而是由巴勒斯坦自治政府支持。不過，巴勒斯坦安全部隊已否認此說。

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領袖否認獲以援助 而是巴勒斯坦支持

阿布．沙巴布曾被哈瑪斯指控洗劫人道資源。他在接受「華爾街日報」訪問時表示，奪取進入加薩的資源是用於供應在舒卡受其保護的民眾。

報導分析，以色列希望扶植能取代哈瑪斯的加薩代理人。然而，支持阿布．沙巴布具有高度風險，一來是對方在戰爭初期劫掠人道物資，且並未顯現出在加薩民間具備廣泛政治支持。在哈瑪斯的統治下，阿布．沙巴布及其人馬被描述為犯罪份子和通以者。

美制裁國際刑事法院4名法官

另一方面，美國國務院五日宣布，對「國際刑事法院」（ICC）烏干達籍、秘魯籍、貝南籍與斯洛維尼亞籍的四名法官施加制裁，凍結其在美所有資產。上述四人涉及對納坦雅胡等以色列官員以涉嫌戰爭罪與違反人道罪為由發布逮捕令，以及調查美國在阿富汗的潛在戰爭罪行。

國務卿魯比歐聲明指出，ICC遭政治化且不實地聲稱擁有對美國及盟友不受約束的調查、控訴和起訴裁量權，對主權及國家安全造成侵犯。對此，ICC強烈譴責美國破壞國際司法機構獨立性，包括聯合國、歐盟也都聲援ICC。

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