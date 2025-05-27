俄連日炸烏╱川普批普廷瘋了 嗆擴大制裁

俄羅斯25日晚間至26日凌晨向烏國發射355架無人機和9枚巡弋飛彈，造成13人死亡、數十人受傷。圖為烏國東部哈爾科夫地區的一家民營企業遭俄軍空襲摧毀。（法新社）

2025/05/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯連日對烏克蘭發動大規模空襲後，美國總統川普廿五日罕見地譴責俄國總統普廷，聲稱他一點也不喜歡普廷的作為，甚至說普廷「徹底瘋了」，若俄國企圖吞併整個烏國，俄國就會走向衰亡。川普還透露，他認真考慮加強對俄制裁力道。

警告普廷 俄續侵略將滅亡

川普在新澤西州登上「空軍一號」準備返回華府時表示，他對普廷升高對烏攻擊感到不滿，「他殺了很多人，我不知道普廷到底怎麼了。我認識他很久，一直相處得很好，他卻向（烏國）城市發射火箭彈」。數小時後，川普繼續在社群平台「真實社群」發文，指稱普廷最近「出了點事、徹底瘋了」，毫無必要地殺害許多人，不光是士兵，飛彈和無人機也毫無理由地襲擊烏國。

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川普進一步警告，普廷繼續侵烏可能帶來「可怕的後果」，「我一直說他想要整個烏克蘭，而不只是其中的一部分，也許事實證明這（判斷）是正確的，但如果他真的這麼做，就會導致俄國覆滅」。

不過，川普照樣對烏國總統澤倫斯基開砲，指澤倫斯基的言論對烏國沒有任何好處，「他說的每一句話都會帶來麻煩，我不喜歡這樣，最好停止這種行為」。澤倫斯基表示，若不對俄國領導層擴大制裁，暴行就無法停止，「美國和世界其他國家的沉默只會鼓舞普廷」。

川普強調，「絕對會」考慮對俄實施額外制裁，但也不忘重申，「這是澤倫斯基、普廷和拜登的戰爭，而非『川普』的戰爭，我只是在幫助撲滅因嚴重無能和仇恨而引發的大火」。

俄軍廿五日晚間至廿六日凌晨向烏國發射三五五架無人機和九枚巡弋飛彈，前一天也發射二九八架無人機和六十九枚飛彈，創下開戰以來最大規模空襲，造成十三人死亡、數十人受傷。烏國空軍說俄軍廿五日晚間的空襲擊中五個地點，但並未詳細說明，暗示可能是軍事設施。

英國「金融時報」指出，川普欲從烏俄和談抽身，引起基輔警惕。烏國官員擔心，事態發展恐助長俄軍即將展開的夏季攻勢，且這場攻勢可能改變戰爭走向。不僅如此，歐洲各國在落實對烏安全承諾方面同樣拖泥帶水，包括原本擬設的「保障部隊」也遲無下文。

德評估 俄4年後有能力侵北約

「路透」廿五日披露，德國陸軍總司令梅茲（Alfons Mais）評估，俄國已在進行大規模社會和工業動員，迅速補充火力，俄軍最晚從二○二九年起就有能力大規模侵略北大西洋公約組織（NATO）領土。德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）在十九日發布「加強戰備優先指令」，將積極充實戰備能力，尤其是攔截無人機等防空能力，同時打造深入精準打擊能力，提高所有類型彈藥儲備目標，擴大電子戰能力，以及建立具有彈性的太空「攻防能力」系統。

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