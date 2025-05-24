前烏軍總司令：科技生存戰 烏國勝利唯一指望

前烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼。（美聯社檔案照）

2025/05/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊前總司令扎盧茲尼廿二日透過視訊參加基輔一場論壇，坦言只要俄國還有資源、兵力和手段持續發動戰爭，烏國就不能期望要恢復一九九一年蘇聯瓦解時疆界，甚至二○二二年俄國全面侵略前邊界，也很難恢復。他建議，烏國應打科技生存戰，而非奪回失土。

現為烏克蘭駐英國大使的扎盧茲尼說：「我希望在座沒有人還抱著希望，期待有某種奇蹟或者好運徵兆，會為烏克蘭帶來和平、（回到）一九九一或者二○二二年邊界，之後安享幸福的日子。」

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奪回全部失土 不切實際

扎盧茲尼去年二月被解除武裝部隊最高指揮官職務，據傳當時他與總統澤倫斯基意見不合，已長達數月之久。澤倫斯基和其他烏國公眾人物，向來呼籲將俄軍徹底逐出烏克蘭，讓烏國恢復一九九一年時的國境，包括拿回二○一四年被俄國非法併吞的克里米亞。

不過，隨著近幾個月來著重展開和談、確保達成停火的各方斡旋，基輔在有關割讓領土問題上的公開聲明，已經變得較溫和。

在烏國享有高人氣的扎盧茲尼指出，俄國已經進行了一年的消耗戰，由於烏國軍力規模較小，以及經濟環境艱困，其唯一的希望就是仰賴先進科技，進行「高科技生存戰」，就是透過科技手段，以最少的經濟和人員代價，達成最大效益；烏國贏得這場戰爭的唯一方法，就是要摧毀俄國進行戰爭的軍事和經濟潛力。

烏擬建立無人機防禦走廊

烏國武裝部隊三月曾提出，打算快速擴大運用「無人機牆」，對抗俄軍。此概念是在烏國最脆弱的前線地帶，建立一個寬十到十五公里的區域，做為連續的無人機防禦走廊，為地面部隊提供空中支援和掩護，使俄軍的進攻難以毫髮無傷，並可嚇阻其進犯前線戰事較緩和地帶。

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