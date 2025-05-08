抗中更重要 魯比歐喊重新聚焦中國

烏俄戰爭落幕遙遙無期之際，美國國務卿魯比歐在受訪時呼籲，重新聚焦「我們的頭號地緣政治敵人」中國。（歐新社）

2025/05/08 05:30

除關稅戰 川普抗中無實際戰略

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普核心圈長期以來總把中國稱作頭號敵人，其中部分核心圈人士甚至認為，結束烏克蘭戰爭能釋出資源好讓華府專心對付北京，特別是若中國企圖對台灣蠢動。但據「法新社」七日報導，隨著川普回鍋白宮已過百日，觀察家指出，除了大打關稅戰，川普對中國的關注度奇低，而且幾乎沒有明確戰略。

長遠來說 抗中對世界更重要

例如，近日頗受川普重用而身兼多職的國務卿魯比歐在對遲遲未能終結烏戰感到沮喪時，竟話鋒一轉呼籲重新關注「我們的頭號地緣政治敵人」、即中國。魯比歐告訴福斯新聞主持人尚漢尼提，他這話並非意指烏戰不重要，而是「為長遠而言，中國對世界未來更重要」。

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歐巴馬政府代理副美國貿易代表、美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副總裁柯特勒說，白宮原本以為與中國的關係會和現在不同，但川普的關稅戰升級速度太快，已很難逆轉，而中國國家主席習近平則藉此把經濟困境甩鍋到美國頭上，並號召人民大打持久戰。柯特勒指出，川普身邊雖圍繞著魯比歐之類的對中鷹派，但川普本人卻是一切講求交易，「甚至他自認與習近平處得不錯，如果是由領袖對領袖來處理，就能釐清關係與使之重回正軌」。

川普涉中事務 展現務實主義

川普回鍋白宮後對許多議題的態度更為激進，但他在涉中事務上卻展現務實主義。不過，相較於前朝拜登政府追求透過聯盟來抗中的更廣泛區域戰略，川普卻譏諷盟友、甚至對盟邦加徵高關稅；至於中國則趁機與美國盟友日韓接觸，探討自貿協定的可能性。

關注美中關係的「國際危機組織」資深研究顧問韋恩說，透過削弱美國在歐亞的核心聯盟和夥伴關係，川普正在降低美國在抗中時所能施展的影響力；面對能自給自足、自許是比美國更穩定地緣政治力量的中國，將關稅戰納入對中戰略有欠考慮。

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