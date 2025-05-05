人民行動黨大勝 黃循財續掌新加坡

黃循財（路透）

2025/05/05 05:30

關稅引發選民「避險情緒」 1965年以來一黨獨大至今

〔編譯陳成良／綜合報導〕由現任總理黃循財領軍的新加坡「人民行動黨」（PAP），在三日的國會大選中贏得壓倒性勝利，在總計九十七個國會席次中囊括八十七席，延續自一九六五年獨立以來的執政地位。此結果顯示在全球經濟動盪與美國潛在關稅威脅下，選民明確選擇穩定，也讓黃循財順利通過擔任總理一年後的首次大選考驗。

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97個國會席次囊括87席

「彭博」報導，人民行動黨在此次大選的得票率約六成六，比二○二○年的六成一有所提升，不僅是對五十二歲的黃循財深化社會援助、緩解生活成本壓力的策略給予肯定，也一掃外界對該黨能否持續主導星國政壇的疑慮。這是黃循財首次以秘書長身分帶領人民行動黨出征全國大選，他在勝選後表示：「這是選民對政府信任、穩定和信心的明確訊號。」他承諾將加倍努力改善民生，並強化醫療、退休、教育及家庭支持等。

新加坡管理大學法學院副教授陳慶文指出，黃循財取得佳績，將使人民行動黨再安穩執政十年。這場勝利賦予黃循財強大民意基礎，有助於他順利推動內閣更新，並向高度關注政策連續性的國際企業釋出定心丸，鞏固新加坡的全球金融中心地位。

新加坡經濟高度仰賴貿易，對美國總統川普的關稅政策尤為敏感。星國政府已將二○二五年經濟成長率預測，從原先的一％至三％下修至○％至二％，黃循財也警告衰退風險難除。新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）指出，川普發動的貿易戰帶來高度不確定性。新加坡智庫「政策研究所」（IPS）資深研究員許林珠（Gillian Koh）認為，這種不確定性引發選民的「避險情緒」（flight to safety），是促使他們向執政黨靠攏的關鍵因素。

反對黨方面，確立主要反對黨地位的「工人黨」成功守住二○二○年贏得的十席，得票率微幅升至近一成五，但未能再下一城。澳洲福林德斯大學（Flinders University）商學院副教授巴爾（Michael Barr）指出，工人黨能鞏固地位，歸功於其吸引高品質人才、組織運作嚴謹，並藉由選舉累積經驗。工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）則坦言，星國反對黨要在選戰中有所突破，「非常艱難」。許林珠認為，此結果使新加坡「穩步邁向一黨半體制」。

黃循財去年接替李顯龍，成為新加坡第四位總理，也是繼吳作棟之後，第二位非李氏家族成員的總理。儘管人民行動黨近年面臨前部長涉貪、國會議員因婚外情下台及李氏家族糾紛等爭議，但選舉結果再次證明，穩定仍是多數選民的首要考量。

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