為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人民行動黨大勝 黃循財續掌新加坡

    黃循財（路透）

    黃循財（路透）

    2025/05/05 05:30

    關稅引發選民「避險情緒」 1965年以來一黨獨大至今

    〔編譯陳成良／綜合報導〕由現任總理黃循財領軍的新加坡「人民行動黨」（PAP），在三日的國會大選中贏得壓倒性勝利，在總計九十七個國會席次中囊括八十七席，延續自一九六五年獨立以來的執政地位。此結果顯示在全球經濟動盪與美國潛在關稅威脅下，選民明確選擇穩定，也讓黃循財順利通過擔任總理一年後的首次大選考驗。

    97個國會席次囊括87席

    「彭博」報導，人民行動黨在此次大選的得票率約六成六，比二○二○年的六成一有所提升，不僅是對五十二歲的黃循財深化社會援助、緩解生活成本壓力的策略給予肯定，也一掃外界對該黨能否持續主導星國政壇的疑慮。這是黃循財首次以秘書長身分帶領人民行動黨出征全國大選，他在勝選後表示：「這是選民對政府信任、穩定和信心的明確訊號。」他承諾將加倍努力改善民生，並強化醫療、退休、教育及家庭支持等。

    新加坡管理大學法學院副教授陳慶文指出，黃循財取得佳績，將使人民行動黨再安穩執政十年。這場勝利賦予黃循財強大民意基礎，有助於他順利推動內閣更新，並向高度關注政策連續性的國際企業釋出定心丸，鞏固新加坡的全球金融中心地位。

    新加坡經濟高度仰賴貿易，對美國總統川普的關稅政策尤為敏感。星國政府已將二○二五年經濟成長率預測，從原先的一％至三％下修至○％至二％，黃循財也警告衰退風險難除。新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）指出，川普發動的貿易戰帶來高度不確定性。新加坡智庫「政策研究所」（IPS）資深研究員許林珠（Gillian Koh）認為，這種不確定性引發選民的「避險情緒」（flight to safety），是促使他們向執政黨靠攏的關鍵因素。

    反對黨方面，確立主要反對黨地位的「工人黨」成功守住二○二○年贏得的十席，得票率微幅升至近一成五，但未能再下一城。澳洲福林德斯大學（Flinders University）商學院副教授巴爾（Michael Barr）指出，工人黨能鞏固地位，歸功於其吸引高品質人才、組織運作嚴謹，並藉由選舉累積經驗。工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）則坦言，星國反對黨要在選戰中有所突破，「非常艱難」。許林珠認為，此結果使新加坡「穩步邁向一黨半體制」。

    黃循財去年接替李顯龍，成為新加坡第四位總理，也是繼吳作棟之後，第二位非李氏家族成員的總理。儘管人民行動黨近年面臨前部長涉貪、國會議員因婚外情下台及李氏家族糾紛等爭議，但選舉結果再次證明，穩定仍是多數選民的首要考量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播