國務卿救火 魯比歐身兼4職

瓦爾茲轉任駐聯大使後，職務將由國務卿魯比歐代理，成為他自川普第二任期上任至今第四個首長職位。圖為眾院議長強生（左起）、魯比歐、財政部長貝森特、國防部長赫格塞斯一日在白宮玫瑰園參加全國祈禱日活動。（美聯社）

2025/05/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普一日宣布，由國務卿魯比歐代理將轉任駐聯合國大使瓦爾茲的國安顧問職務，這也是魯比歐自一月廿日川普政府上任至今累積的第四個首長頭銜，儼然成為川普的救火隊隊長，甚至被「紐約時報」形容為「萬能部長」（Secretary of Everthing）。

魯比歐另外兩個職務為「美國國際開發署」（USAID）代理署長與「美國國家檔案館」（NARA）代理館長。回顧過往，二○一六年共和黨總統初選期間，魯比歐警告川普是「威脅」。即便川普勝出後，雙方關係尚存在芥蒂。八年過去，魯比歐不但成為美國優先的熱烈追隨者，更成了川普第二任期的戰將。在宣布國安顧問職務異動前，川普大讚魯比歐「不可思議」、有問題找他，「他就把事情解決」。

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此前美國政府歷史上，僅季辛吉於一九七三至七五年尼克森和福特兩位總統任內兼任國務卿和國安顧問。紐時還以中國國家主席習近平做為比較對象，指魯比歐如今承擔的職務數量，甚於習近平擁有的國家主席、共產黨總書記及中央軍委會主席三個主要頭銜。

「美聯社」引述匿名官員說法，指魯比歐近期花費越來越多時間在白宮，而非國務院辦公室。曾任拜登政府國安會議官員的智庫「布魯金斯研究所」研究員懷特指出，單是國安顧問一職的負荷便超出「全職工作」的程度，以時任國安顧問蘇利文為例，每週得工作六至七天，每天達十四、十五小時。「華府公民道德責任組織」曾在三月示警，兼任兩個或以上的機構負責人職務絕非理想狀況，以魯比歐來說，還可能出現利益衝突，例如國家檔案館須確保其他聯邦機構的紀錄保存。

中東特使也肩負重責

川普集重任於一人不僅出現在魯比歐身上，中東特使魏科夫不但協調烏俄戰爭和談，四度赴俄與總統普廷會晤，還參與以色列與哈瑪斯衝突和伊朗核協議談判。第一任期期間，川普女婿庫希納包辦中東到拉丁美洲的外交和移民事務。

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