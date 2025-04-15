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    美17歲少年涉殺雙親、謀刺川普

    （取自X平台）

    （取自X平台）

    2025/04/15 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國威斯康辛州一名十七歲高中生涉嫌殺害自己母親與繼父的案件，近日爆出更為驚悚的內幕。根據聯邦調查局（FBI）一份新解密的搜索令，該名少年痛下殺手，竟是為了獲取資金與自主權，以執行其刺殺總統川普並推翻美國政府的駭人計畫。

    據報導，該名少年尼基塔．凱沙普（Nikita Casap）涉嫌於今年二月中旬，在密爾瓦基近郊的住家槍殺卅五歲的母親塔提阿娜（Tatiana Casap）及五十一歲繼父唐納．梅爾（Donald Mayer）。據稱他在犯案後與雙親嚴重腐爛的屍體共處數週，才帶著約一萬四千美元現金、護照和家中寵物狗，駕駛繼父的汽車逃亡。

    凱沙普上月在堪薩斯州落網，被沃基夏郡檢方依一級謀殺、竊盜、藏匿屍體、盜用身分等多項重罪起訴。

    撰文反猶 大讚希特勒

    聯調局在搜索令中指控，凱沙普的犯行經過預謀，他不僅購買無人機和爆裂物，還透過TikTok、Telegram等社群平台與他人聯繫，其中包括一名疑似在俄羅斯的人士，討論其弒親與後續計畫。調查人員更發現，凱沙普撰寫一份長達三頁、充滿反猶太主義並讚揚希特勒的「宣言」，內容涉及新納粹組織「九角教團」（Order of Nine Angles），並表露其白人至上主義思想。

    搜索令直指，凱沙普在文件中詳述刺殺川普的計畫，意圖藉此引發政治革命、推翻美國政府。調查人員寫道：「凱沙普殺害雙親，似乎是為了取得執行其（刺殺總統、推翻政府）計畫所需的資金與自主權」。而且，「他為了殺害總統、推翻美國政府的計畫，而與其他多方進行聯繫」。據稱凱沙普原本計畫在事成後逃往烏克蘭。凱沙普目前被關押在沃基夏郡監獄，保釋金高達一百萬美元。他預計五月七日出庭應訊，屆時將被告知所有指控並進行答辯。其公設辯護人先前曾以被告年紀尚輕、仍在就學等理由，試圖聲請駁回部分指控，但未獲採納。

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