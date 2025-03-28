英媒：留英中生 須申報與中共關係

英國首相施凱爾去年十一月在巴西廿國集團峰會場邊，與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。英媒報導，英國即將實施要求個人與企業申報是否代表外國政府行事的「外國影響力登記計畫」（FIRS），在英國求學的中國學生可能會被迫申報與執政的中國共產黨的關聯。（法新社檔案照）

2025/03/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「每日電訊報」廿六日報導，隨著英國內政部即將在今年夏天實施要求個人與企業申報是否代表外國政府行事的「外國影響力登記計畫」（FIRS），在英國求學的中國學生可能會被迫申報與執政的中國共產黨的關聯。

FIRS今夏實施 擴及留學生

報導指出，目前尚不清楚實施FIRS後會對英國各大學有何影響，但英國政府已首次證實，外國學生也適用該登記計畫。英國內政部一名發言人就說，倘若國際學生「在英國時奉FIRS中載明的外國勢力或實體之命行事」，就會被要求登記FIRS。

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此外，一名政府消息人士表示，外籍生僅在奉特定外國勢力或實體之命行事時，才需要申報其海外聯繫，並且會有一份學生專用的豁免名單；但該消息人士也補充說，被迫登記並不意味外籍生必須停止其奉外力之命所進行的活動、或得尋求英國政府核准才能繼續該行動，因為登記FIRS在於透明，而非推斷非法。至於未能依要求申報其外國聯繫者，將面臨被警方以任何適用的移民法規來起訴。

隨著去年七月上台的英國工黨政府調整其對中國的立場，由前保守黨政府在二○二三年草擬的FIRS實施時間也多次被推遲，外界甚至預期由於工黨政府尋求強化英中經濟關係，中國可能不會一開始就被列入FIRS的最高級別。該報說，除了本月稍早宣布的伊朗，哪些國家被列入FIRS的最高威脅級別與第二級別目前尚未定案。

FIRS分為政治影響級別與加強級別，前者要求宣告直接奉外國勢力之命在英國從事政治影響力活動（如遊說議員以影響選舉）的個人或實體申報，後者則非僅限政治影響力，要求只要是奉被評估恐對英國構成威脅的外力或實體之命進行廣泛活動，就要申報。英國政府尚未決定是否要把中國列入加強級別。目前還不清楚相關細節，但消息人士告訴電訊報，FIRS可能被用來打擊與中共等實體簽約的外籍生。

英國政府目前承受得掃蕩中國在英國各大學擴張影響力的壓力。每日電訊報日前報導稱，有留英中生指控只因參加抗議以及批評中國，就被接受北京資助的留英中生組織向北京舉報；過去也有報導稱，中生在參加國際學術計畫前得先宣誓效忠中共，以及拿官方獎學金出國的中生得簽約效忠中國。

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