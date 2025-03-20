反制巴拿馬運河被賣 習震怒陷兩難

據稱中國國家主席習近平對香港長和集團將巴拿馬運河港口，售予美國貝萊德為首的財團大為光火，因為習近平企圖以巴拿馬運河做為與美國政府談判的籌碼。圖為一艘美國海岸防衛隊巡邏艦停泊在巴拿馬運河旁的海軍基地。（美聯社檔案照）

2025/03/20 05:30

過度干預恐讓美中失控

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普上任之初，即宣示將重掌巴拿馬運河控制權，近期更將香港長江和記實業公司（長和）將運河兩端港口售予美國貝萊德牽頭財團一事，視為美國抗衡中國勢力的勝利。知情人士透露，此舉引發中國國家主席習近平強烈不滿，儘管北京試圖反制，卻囿於手段有限，美中在巴拿馬運河的角力再掀波瀾。

「華爾街日報」十八日獨家報導，習近平對長和未事先徵求北京同意，便將具戰略意義的巴拿馬運河港口資產售予美國主導的集團感到震怒。

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強烈不滿長和集團未通報

消息人士指出，北京原計畫將巴拿馬港口做為與川普政府談判的籌碼，未料長和此舉打亂中方布局，讓北京在美中博弈中陷入被動。

消息人士透露，習近平之所以如此憤怒，主因是他認為長和創辦人李嘉誠的行動已損害北京利益。近年來，李嘉誠降低對中國大陸及香港依賴，早已引起北京不滿。香港親北京媒體「大公報」近日連續刊文抨擊這項交易，警告若成交，中國船隻恐面臨不公平待遇，更指責此舉是「向對手遞刀」、「背叛和出賣全體中國人」。這些評論被中共中央港澳工作辦公室官網轉載，凸顯北京官方的立場。自評論刊出後，長和集團在港股價已下跌八．五％，顯示市場高度關注。

這項三月四日公布的交易，金額達二二八億美元。長和計畫將全球港口資產，出售給貝萊德主導的投資者，其中最受矚目的，是巴拿馬運河兩端具戰略地位港口的控股權及營運權。巴拿馬運河做為全球貿易樞紐，向來是地緣政治兵家必爭之地，川普政府將此交易定調為美國在後院擊退中國影響力的象徵。對中國而言，運河同樣具有不可忽視的戰略價值，習近平的不滿顯示中方不願在此議題上示弱。

消息人士指出，此交易使習近平陷入兩難。一方面，為維護強人形象，北京必須對長和未事先通報就出售資產的行為展現強硬態度；另一方面，北京也明白，過度干預恐進一步升高與川普政府間的緊張關係，有違中國目前控制衝突升溫的策略。

交易未最終敲定 力求反制

這項交易尚未最終敲定，各方表示希望於四月二日前簽署正式文件，之後還需獲得各監管機關批准。中國國家市場監督管理總局、商務部等部門，已奉命尋求反制手段。然而，由於資產均位於中國大陸及香港境外，加上交易各方對完成交易充滿信心，北京若要阻撓，恐難以直接行動。

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