烏俄停火首步 不打能源設施

圖美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左）18日通話2個半小時，普廷拒絕如美國建議全面停火30天，僅同意暫停攻擊烏國能源基礎設施。（法新社檔案照）

2025/03/20 05:30

俄以拖待變？ 持續戰場施壓

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷十八日經過兩個半小時的通話，普廷拒絕如美國所建議、稍早已獲烏克蘭同意的全面停火卅天，僅同意暫停攻擊烏國能源基礎設施卅天，也列出暫停動員和軍事整備等不可能被烏克蘭接受的條件。部分美國政府官員私下坦言，普廷看來是在拖時間，只同意一些足夠讓他看起來似乎正在進行和談的條件，同時持續在戰場上施壓。

雙普通話150分鐘 普廷拒全面停火

克里姆林宮在會後發表聲明證實，普廷同意暫停攻擊烏國能源設施，但烏國也必須採取對等行動。若烏俄都停止攻擊對方能源設施，至少代表戰爭以來雙方首次達成共識，白宮將此稱為邁向更廣泛和平的第一步。普廷也同意釋放廿三名重傷烏國戰俘，並在月底與烏國換囚一七五人。

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美俄高官繼續在沙國談判

白宮說，川普和普廷同意針對黑海更大範圍的海上停火，以及「全面停火和永久的和平」，展開「技術性磋商」，並說這些磋商將「立即在中東展開」。美國特使魏科夫表示，國務卿魯比歐、國安顧問瓦爾茲廿三日將率團在沙烏地阿拉伯吉達市，與俄方繼續就推動停火的細節談判。另外，克宮表示，美俄元首在通話中表達支持更廣泛的美俄關係正常化，並討論未來可能在包括能源產業在內的經濟合作。

至於川普會談前預告將討論的烏國土地和電廠議題，美俄會後說明均未提及。紐時指出，川普政府避談通話細節，或許旨在為談判保留最大空間，可能也希望避免再次與烏國總統澤倫斯基公開對抗。川普發文稱通話成果是一次勝利，「和平協議的許多要素都討論到了」。針對克宮聲稱任何解決衝突的方案，都必須以停止對烏克蘭的所有軍事和情報援助為前提，川普在福斯新聞節目專訪中說，他和普廷「根本沒討論到」對烏援助的問題。

澤倫斯基批俄意在削弱烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基十八日晚間表示，他對雙方暫停攻擊彼此能源設施持開放態度，「我方會支持這一點」；但在隨後發表的聲明中，又指普廷「實際上是拒絕全面停火提案」。至於普廷要求烏國停止軍事動員，以及西方停止提供軍援，澤倫斯基說，「他的整個策略，就是盡可能削弱我們」。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯說，這場通話呈現出俄國無意「退讓」，強調俄方要求停止對烏軍援，這一點「不能接受」。

彭博報導，此次通話看來並無太大進展，但即使如此，也足以平息一些指控川普出賣烏克蘭人的批評聲浪，甚至可說是一場政治勝利，因為許多分析家原本擔心，川普可能會正式承認俄國對烏國克里米亞的主權，或做出其他讓步。就在通話結束後幾小時，烏俄雙方便彼此指責對方發動空襲，引發火災並損壞基礎設施。

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