未能全面停火 普廷才是最大障礙

通話結束後不久，俄羅斯的無人機攻擊烏克蘭蘇米州的克拉斯諾皮利亞，損壞當地2家醫院，迫使病患和醫院員工撤離。（法新社）

2025/03/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國總統川普和俄羅斯總統普廷十八日通話的成果，「華爾街日報」分析認為，川普之前宣稱，在與烏克蘭邁向和平的路上，俄羅斯會是比較容易合作的夥伴，不過，十八日的通話卻只凸顯出，目前為止，克里姆林宮才是最大的障礙。

川普目前面臨的兩難是：信任普廷有意致力和平，或者施壓克里姆林宮達成協議，但是後者可能破壞川普重建華府與莫斯科關係，此一更遠大目標。不論是哪一種情況，川普都已經將他第二個總統任期的初期命運與普廷綁在一起，考驗美國對於達成協議的渴望，能否戰勝普廷達成其征服烏克蘭的企圖。

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在川普第一任內白宮俄羅斯事務顧問希爾說，「川普真心想要阻止屠殺…，但是他沒明白的是，對普廷來說，這是他願意付出的代價，不論這代價多高」。希爾認為，普廷的目標「是要主宰烏克蘭，重新確立俄羅斯在整個歐洲的地位」。

川普在兩小時多的通話後，向「華盛頓觀察家報」透露，過去一個月來，他和普廷進行過幾次未被報導的談話，他形容，這些對話都是積極的，而且全面停火談判仍在進行中，「我認為我們最終會達成協議，這是一個不錯的開端」。

川普上任以來，大多選擇向烏克蘭施壓，烏國始終是三方談判中最弱勢的一方。而俄國儘管遭到美歐空前的制裁，但已成功調整其經濟狀態，現在有勝利在望的感覺，沒多大意願談判。曾任美國駐烏克蘭大使、現任華府智庫「大西洋理事會」研究員泰勒認為，這次通話展現普廷的意圖：持續拖延烏克蘭戰爭，同時向川普拋出夠多甜頭，不至於惹惱川普。

專家：分階段停火可能更有效

對於克宮指兩人還討論中東和紅海問題，並讚揚雙邊關係出現新跡象，即美俄在聯合國投票立場一致，柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」高級研究員史塔諾瓦亞指出，普廷設法拒絕了停火協議，加上雙方默認接受美俄在關鍵國際和雙邊問題上的合作，「對於尋求將雙邊關係與烏俄戰爭脫鉤的普廷來說，這明顯是一次勝利」，「烏克蘭愈加被當做籌碼」。

但也有一些分析家認為，只因為川普這通電話沒促成最終協議，並不代表以後就不會達成，放慢談判速度有助避免誤解和誤判。前美俄軍備管制談判代表查拉普說，「分階段停火可能是一種更有效的方法」，因每一步都是可驗證，可建立信任。

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