中國操控海量假網站 洗白帶風向

歐盟18日發表最新年度「外國資訊操弄干擾」調查報告，指出中國正大幅增加雇用公關公司和海外在地網紅，以製造、放大或洗白符合中國在全球政治利益的資訊內容，並利用大量假網站散播不實資訊。（法新社檔案照）

2025/03/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐盟十八日發表最新年度「外國資訊操弄干擾」（FIMI）調查報告，指出中國正大幅增加雇用公關公司和海外在地網紅，以製造、放大或洗白符合中國在全球政治利益的資訊內容，並利用大量假網站散播不實資訊，案例之一即針對總統賴清德去年的雙十演說，以「海量新聞」（Volume News）模式批評賴清德挑釁中國、台灣被美國利用。

這份FIMI報告是由歐盟對外事務部（EEAS）做成，調查期間為二○二三年十一月四日至二四年十一月四日。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出，中國和俄羅斯正利用「龐大的數位武器庫」干預西方民主國家，兩國在烏克蘭戰爭上的宣傳口徑也日益一致，「外國訊息操控與干預已成為歐盟的重大安全威脅」。

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廣聘公關公司和海外網紅

最新年度FIMI報告追蹤去年針對八十多個國家及超過兩百個組織的假訊息攻擊。報告特別針對中國的手段提出兩篇分析，指出二○二四年在歐盟範圍內偵測到中國針對台灣、美國總統選舉的操弄事件，南海緊張情勢也成為另一個戰場，企圖影響全球輿論。

除國營媒體持續配合官方敘事，歐盟報告也發現，中國正大幅增加雇用公關公司和海外網紅，以製造、放大或洗白符合中國在全球政治利益的資訊內容。另外一個愈來愈顯著的載體，則是中國在各地方層級響應國家主席習近平「創新」對外宣傳命令而設立的「國際傳播中心」。這些中心接受中共黨委指揮，以不同招牌推廣同一套海外宣傳內容。

除中國公關公司「海脈」和「海訊社」操縱大量假冒在地新聞媒體的網站，歐盟去年還發現另一群名為「海量新聞」、涵蓋至少一四二個假網站的體系，主要是將新華社、環球時報等中國官方媒體的內容翻譯、改寫成符合不同國家的語言及風格。

報告指出，賴清德總統去年在雙十節發表演說後，環球時報刊出英語文章，批評賴清德挑釁中國、台灣被美國利用等，相同內容隨即在一四○個「海量新聞」旗下的假網站被改裝發布，企圖影響特定議題的網路新聞搜尋結果。

俄羅斯方面，歐盟將俄國干預行動視為莫斯科更廣泛的「混合戰」（hybrid campaign）一環，烏克蘭戰爭仍是俄國的主要攻擊目標，儘管報告並未直指俄中合謀散布假訊息，但發現「俄中敘事高度一致」，將衝突升級歸咎於北大西洋公約組織（NATO）。報告發現，科技富豪馬斯克旗下社群媒體Ｘ平台，成為最大的外國操弄資訊流通平台，透過Ｘ散布的操弄頻道占比高達八十八％。

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