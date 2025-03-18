履行AUKUS協議 美維吉尼亞級潛艦現身澳洲海域

美國「維吉尼亞級」核動力潛艦「明尼蘇達號」近期已離開母港關島，前往澳洲海域進行訓練演習。（法新社）

2025/03/18 05:30

美4艘核潛艦 後年起進駐西澳州海軍基地

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國、澳洲在二○二一年締結的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）持續推進，美國將有四艘「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦，將從二○二七年起，進駐澳洲西澳州海軍基地，而打頭陣的「明尼蘇達號」（USS Minnesota）近期已離開母港關島，前往澳洲海域進行訓練演習。該艦指揮官柯內（Jeffrey Corneille）強調，維吉尼亞級潛艦極具嚇阻作用，美國會履行AUKUS承諾，也呼籲澳洲民眾理解該協議的重要性。

「路透」指出，柯內表示，維吉尼亞級潛艦是全球最先進的潛艦，「如果有人醒來問道：『今天就是關鍵那一天嗎？』我們會確保答案為『或許不是』」，意謂該艦極具嚇阻敵人動武的作用。近期，在西澳州外海的明尼蘇達號控制室裡，聲納操作員正在適應海豚發出的聲音，該艦很快就會更頻繁出沒在這片水域。

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澳洲官員說，約五十至八十名美國海軍人員將在今年中之前，抵達西澳州的史特林號基地（HMAS Stirling base），該基地正在進行耗資八十億澳幣（約一六七○億台幣）的升級工程，為「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force West）做好準備。兩年內，美國海軍人員和支援小組人數還將增至數百人。去年十一月，明尼蘇達號的母港才從夏威夷遷至關島，更靠近台灣。

學者︰對抗中國在印太擴張勢力

雪梨大學美國研究中心外交政策暨國防計畫主任狄恩（Peter Dean）指出，相較於美國太平洋艦隊總部所在的夏威夷，史特林號基地的位置更靠近亞洲和印度洋，在戰略上對美國很重要，「重點是捍衛印度洋抵抗中國持續增強的能力和勢力」。由於美國總統川普不像前朝一樣關注中東和歐洲，反而更注重印太地區，因此維吉尼亞級潛艦計畫並未受到五角大廈預算刪減的影響。

中國海軍艦隊今年二月至三月繞行澳洲，在澳洲東岸外海舉行前所未見的實彈演習，然後航經西澳州，約與明尼蘇達號靠港同時，接著前往印度洋，凸顯中國更頻繁在澳洲周邊耀武揚威的野心。

美國防次長︰攻擊潛艦對於協防台灣絕對必要

獲川普提名出任美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby），本月在聯邦參議院聽證會上強調，攻擊潛艦對於協防台灣「絕對必要」，且必須加快生產速度，先要滿足美國的需求，也要盡到依據AUKUS協議出售潛艦給澳洲的義務。

根據AUKUS協議，澳洲將在未來十年採購兩艘二手維吉尼亞級潛艦，並與英國合作建造一艘新型核動力潛艦，以取代其老舊的柴電動力潛艦艦隊。美國海軍官員表示，為了做好準備，有一一五名澳洲人正在美國核子海軍訓練管道或維吉尼亞級潛艦上受訓，另有一三○人在夏威夷珍珠港接受核潛艦維修訓練。

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