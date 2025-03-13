烏克蘭願停火30天 美恢復軍援

烏克蘭同意美國提議，與俄羅斯停火30天後，美方也隨即恢復對烏軍援和情報共享。圖為烏東頓內茨克地區前線的烏軍，11日展示海報，感謝美國援助。（美聯社）

2025/03/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭高層官員十一日在沙烏地阿拉伯會談，烏國接受美國提議的卅天暫時停火協議，美國隨即恢復對烏國的軍事支援和情報分享。不過，烏國接受的前提是，俄羅斯也必須接受，並同步停火。對此，莫斯科十二日持保留態度，聲稱任何協議都必須依照俄方而非美國的條件，而且俄軍在戰場上正取得進展，依目前的條件，「（俄國總統）普廷很難同意」。

烏國籲美須說服俄接受並同步停火

俄方：目前條件「普廷很難同意」

在烏國接受暫時停火後，美國國務卿魯比歐表示，美國將向俄國提出這項方案，球在莫斯科那邊，「我們希望俄羅斯會儘快回答『好』，以便進入第二階段，也就是真正的和談」。華府希望烏俄雙方「儘快」達成正式協議。烏克蘭官員十一日深夜證實，美國已恢復對烏軍事援助和情報分享。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫十二日回應，正等待華府提供停火方案細節，莫斯科並未排除與美方進行「高階」通話，討論烏克蘭議題。

美烏兩國在沙烏地阿拉伯港市吉達的會談長達八個多小時。人也在沙國、但並未參與會談的烏國總統澤倫斯基說，這份停火協議是「正面的提議」，停火範圍涵蓋戰場前線，而非僅止於海空域，一旦俄國同意，就會立即生效。

除停火協議外，美烏十一日共同聲明也表示，雙方同意儘快敲定開發烏國關鍵礦產資源的全面協議。另外，烏國在會中也與美方討論安全保障問題，重申歐洲夥伴國家應該參與和平進程。美國國務院在隨後發布的新聞稿指出，雙方代表團同意任命各自的談判小組，立即展開談判。

川普本週將與普廷通話 並邀澤倫斯基再訪白宮

美國總統川普十一日表示，他希望烏俄迅速停火，本週將與普廷通話，也會邀請澤倫斯基再訪白宮，「我希望接下來幾天內就會結束」。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃表示：「不排除未來幾天與美國代表接觸。」白宮國家安全顧問瓦爾茲近日將與俄國國安官員會面，川普的烏俄事務特使魏科夫本週也預計訪問莫斯科，與普廷會面。

匿名俄國高層官員向路透表示，任何協議都必須考量俄國在戰場上的進展，並處理莫斯科的長期安全顧慮，俄方需要討論停火條件，並獲得某種保證，以免西方將未能停戰歸咎於俄國，「以目前的條件來說，普廷很難同意（停火協議）」。另一名俄國高層消息人士也說，從莫斯科的角度來看，這份停火協議是一個「陷阱」，沒有具體保證或承諾，普廷很難停止這場戰爭。

俄羅斯目前控制烏國近五分之一領土，面積約十一萬三○○○平方公里，且近幾個月來，持續推進。而烏克蘭去年八月奪下俄國西部庫斯克州部分領土，以此做籌碼，但烏軍對當地掌握正在減弱。俄聯邦委員會（國會上議院）副主席柯薩契夫發文表示，…戰事正持續進展，任何協議都要「根據我們的條件，而非美國的…華府也應該了解這一點」。

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