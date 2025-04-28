區桂芝又被檢舉！鼓勵學生參加中共統戰徵文賽 陸委會：已涉違法

北一女中教師區桂芝轉發章法學會與中共黨政機構合辦徵文賽，還鼓勵學生參加，疑似配合中方宣傳，恐落入統戰陷阱。（資料照，記者甘孟霖攝）

2025/04/28 12:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰深入校園！陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，報名投稿者可獲福建研學資格，北一女國文教師區桂芝也轉發徵文訊息，鼓勵學生參加。陸委會今日強調，該案涉違反兩岸條例33條之1，已移請主管機關教育部查處中。

章法學會在官網設有「2025年共讀一本好書」徵稿啟事，提及這項徵文大賽，藉以促進兩岸教師及青年學子之間的文化交流與心靈溝通，促進兩岸教師及青少年「以文會友」機會，延長報名交稿至5月15日截止。

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簡章載明，總獎金新台幣20萬元，總獎額100多名，對象涵蓋台灣學生、教師，分為教師組、大學組、中學組、小學組等參賽。以「穿越萬年看福建」、「小紙船看海」等推薦書目，擇一讀後進行心得書寫，參賽者得由主辦方邀請，前往福建研學。

我官方掌握，中方主辦單位包括「海峽出版發行集團」，為「福建省屬國有獨資企業」；「福建省教育學會」是中國教育部主管的「中國教育學會轄下地方單位；「中國民主促進會」福建省委會則是中共附庸民主黨派；台灣方面有「章法學會」、萬卷樓圖書公司兩單位負責辦理。

據了解，章法學會與中共黨政機關主辦徵文大賽，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發「共讀一本好書」徵文訊息，鼓勵學生參加，有民眾已向陸委會檢舉不法行為。

對此，陸委會表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。

陸委會指出，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青（少）年學生赴中進行統戰活動，政府提醒我師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會強調，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴中交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴中交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴中交流活動，及學校協助公告中方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。

中華民國章法學會與中共黨政機關主辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發徵文訊息，鼓勵學生參加，已有民眾向陸委會檢舉不法。（民眾提供）

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