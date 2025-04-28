為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    區桂芝又被檢舉！鼓勵學生參加中共統戰徵文賽 陸委會：已涉違法

    北一女中教師區桂芝轉發章法學會與中共黨政機構合辦徵文賽，還鼓勵學生參加，疑似配合中方宣傳，恐落入統戰陷阱。（資料照，記者甘孟霖攝）

    北一女中教師區桂芝轉發章法學會與中共黨政機構合辦徵文賽，還鼓勵學生參加，疑似配合中方宣傳，恐落入統戰陷阱。（資料照，記者甘孟霖攝）

    2025/04/28 12:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰深入校園！陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，報名投稿者可獲福建研學資格，北一女國文教師區桂芝也轉發徵文訊息，鼓勵學生參加。陸委會今日強調，該案涉違反兩岸條例33條之1，已移請主管機關教育部查處中。

    章法學會在官網設有「2025年共讀一本好書」徵稿啟事，提及這項徵文大賽，藉以促進兩岸教師及青年學子之間的文化交流與心靈溝通，促進兩岸教師及青少年「以文會友」機會，延長報名交稿至5月15日截止。

    簡章載明，總獎金新台幣20萬元，總獎額100多名，對象涵蓋台灣學生、教師，分為教師組、大學組、中學組、小學組等參賽。以「穿越萬年看福建」、「小紙船看海」等推薦書目，擇一讀後進行心得書寫，參賽者得由主辦方邀請，前往福建研學。

    我官方掌握，中方主辦單位包括「海峽出版發行集團」，為「福建省屬國有獨資企業」；「福建省教育學會」是中國教育部主管的「中國教育學會轄下地方單位；「中國民主促進會」福建省委會則是中共附庸民主黨派；台灣方面有「章法學會」、萬卷樓圖書公司兩單位負責辦理。

    據了解，章法學會與中共黨政機關主辦徵文大賽，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發「共讀一本好書」徵文訊息，鼓勵學生參加，有民眾已向陸委會檢舉不法行為。

    對此，陸委會表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。

    陸委會指出，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青（少）年學生赴中進行統戰活動，政府提醒我師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。

    陸委會強調，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴中交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴中交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴中交流活動，及學校協助公告中方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。

    中華民國章法學會與中共黨政機關主辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發徵文訊息，鼓勵學生參加，已有民眾向陸委會檢舉不法。（民眾提供）

    中華民國章法學會與中共黨政機關主辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發徵文訊息，鼓勵學生參加，已有民眾向陸委會檢舉不法。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播