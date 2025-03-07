中國稱什麼戰都「奉陪到底」 美防長回嗆：美國已做好準備

美國國防部長赫格塞斯五日回應中國，美國也「有所準備」，因為「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。（美聯社）

2025/03/07 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國外交部揚言，美國若執意打關稅戰或「別的什麼戰」，中方都「奉陪到底」，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）五日回應，美國也「有所準備」，因為「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。

赫格塞斯：嚇阻中開戰 就須保持強大

美國總統川普三日簽署命令，對中國進口商品再加徵十％關稅，連同此前已加徵的十％關稅，累計加徵廿％關稅，四日起實施。中國外交部發言人林劍四日回應，聲稱美國執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。」

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赫格塞斯五日接受福斯新聞頻道訪問時，回應稱美國也有所準備，「渴望和平的人必須為戰爭做好準備，這就是為何我們要重建軍隊、為何要再度建立嚇阻力的原因」，「如果我們想嚇阻中國或其他國家與美國開戰，我們就必須保持強大」。

赫格塞斯也強調，「我們不尋求（與中方）開戰，但我身為國防部長，就是要確保我們有所準備。因此我們需要國防經費、提升軍事能力、部署先進武器，並在我們當前高度聚焦的印太地區展現態勢。」

北京斥美煽動對抗 冷、熱戰都打不贏

中國外交部六日一改「奉陪到底」的「戰狼」言論，重申美方蓄意煽動意識形態對抗，鼓噪中國威脅，中方立場明確且一貫，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。

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