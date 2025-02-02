庫斯克前線 已3週無北韓士兵蹤影

烏克蘭特種部隊表示，在俄國庫斯克前線已三週未見北韓士兵的活動，可能已因嚴重折損撤退。圖為疑似遭烏軍俘虜的北韓士兵。（法新社檔案照）

2025/02/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭特種作戰部隊一月卅一日表示，在俄羅斯庫斯克戰區與俄軍並肩作戰的北韓士兵，已從前線消失三週，顯見北韓兵力在遭遇重大折損後被迫撤離。與此同時，美國總統川普透露，美俄政府正就結束烏克蘭戰爭進行「非常嚴肅」的討論，且兩國領袖可能很快就會採取「重大」行動。

烏國特戰部隊發言人金德拉堅科指出，已約三週沒有看到或發現任何北韓士兵的活動，也沒有與北韓士兵發生打鬥，推測是因為他們遭受重大損失而被迫撤退。烏國、南韓和西方國家評估，北韓調派約一．一萬名士兵支援俄軍，朝俄雙雖未證實或否認，但烏軍已多次擄獲北韓士兵和裝備，總統澤倫斯基還曾公布據稱是北韓士兵的審問影像。烏國官員另透露，受傷的北韓士兵寧願用手榴彈自爆，也不願被俘。

請繼續往下閱讀...

烏軍去年八月對俄國西部的庫斯克發起突襲，試圖迫使俄軍調動兵力到新戰線，同時提振烏軍士氣、爭取談判籌碼。俄軍雖努力擊退烏軍，但目前仍無法將烏軍趕出俄國領土，北韓則是在去年十月參戰。烏方表示，約有兩千名俄國平民生活在其佔領的地區，大多數人與前線另一邊的親屬失聯，俄方則指控烏軍在佔領區殺害八名婦女在內的廿二人。針對北韓是否撤軍，克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕評論，僅稱「有很多不同的主張，有些對，有些錯」。

另一方面，川普一月卅一日表示，烏俄戰爭是「一種毫無意義的情況」，必須讓它停止，美俄政府正就此進行「非常嚴肅」的討論，他和俄國總統普廷也會談話，可能會採取重大行動，「我們想結束這場戰爭，如果我（二○二二年）是總統，那場戰爭就不會開始」。川普並未透露美方哪些人正與俄方接觸，僅稱雙方已在交談。至於他是否已與普廷直接對話，川普含糊其詞表示，「我不想說」。

儘管川普一再宣稱，如果他當時是總統，就不會允許烏俄爆發衝突。但在他首任，烏軍與俄國支持的烏東分離主義者之間的戰鬥就已不斷升溫。川普重返白宮後，一直批評烏國總統澤倫斯基，稱他應與普廷達成協議以避免衝突。普廷近日受訪時稱讚川普「聰明、務實」，專注於美國利益，甚至也認同如果川普未在二○二○年被「竊走」總統大選勝利，烏俄衝突本可避免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法