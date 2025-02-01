華府空難67死／塔台爆單人作業 失事黑鷹逾飛行限高

華府1月29日發生客機降落雷根華盛頓國家機場時與軍方直升機相撞的意外，救難人員隔日在空難現場搬運殘骸。（路透）

2025/02/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一架美國航空子公司營運的客機一月廿九日與一架陸軍黑鷹直升機在雷根華盛頓國家機場南側四．八公里處發生撞擊，釀成六十七死悲劇，為二○○一年以來美國本土最嚴重空難。撞擊原因尚待調查，這場空難不僅震驚全美，更因川普將其歸咎於民主黨的「多元、平等與共融」（DEI）政策，迅速引爆政治角力。

美國國家運輸安全委員會隔日清晨尋獲黑盒子，至下午已撈獲四十具遺體。死者包括俄籍世界花式滑冰冠軍夫妻、兩名中國企業高層及一名菲律賓反恐警察指揮官。初步調查顯示，事發時機場塔台僅一名管制員同時指揮民航機與軍機，違反雙人作業規範。美國聯邦航空總署（FAA）內部報告指出，此人力配置雖符合「低流量時段」規定，但與當晚實際空中交通量不符。

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失事黑鷹直升機來自維吉尼亞州貝爾佛堡第十二航空營，該部隊負責華府地區直升機飛航，機組均為經驗豐富人員。事發後，國防部已下令該部隊停飛四十八小時。值得注意的是，黑鷹直升機獲准飛行上限為六十一公尺，然據班機追蹤網站「FlightRadar24」數據，碰撞發生於九十一公尺高度。美國陸軍航空局證實機組員配戴夜視鏡，但未說明高度異常原因。

搜救隊伍一月三十日在事故現場工作，可見多艘搜救船隻以及部分飛機殘骸；背景是美國國會大廈的圓頂。（路透）

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