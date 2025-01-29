美泰風飛彈系統 菲軍2月首度操演

菲律賓陸軍將於2月中旬展開為期1週的軍事演習，首度操演美軍「泰風」中程飛彈系統，為後續大規模聯合演習預做準備。圖為部署在佬沃國際機場的泰風系統。（路透檔案照）

2025/01/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓軍方廿八日證實，菲國士兵將於二月中旬展開為期一週的軍事演習，首度操演美軍「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，為後續大規模聯合演習預做準備。去年四月，美軍在美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間將「泰風」系統部署至菲律賓，並持續駐留至今，引發中國強烈不滿。路透上週報導，泰風系統已被重新部署至菲國呂宋島的新地點，但菲方拒絕透露具體位置。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉表示，一支由約廿名陸軍砲兵團官兵組成的排，將於二月第二或第三週與美國太平洋陸軍第一多域特遣隊（MDTF）進行為期一週的訓練。這次訓練是延續去年首次培訓的第二階段，除前述新成立的砲兵排外，去年受訓部隊也將持續參與。德瑪阿拉指出，演習重點為「酬載投放系統」的操作，將展示系統性能，但不包括實彈射擊。

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軍方發言人巴迪亞透露，泰風系統的重新部署是為測試後勤運輸能力，評估這些後勤車輛如何運抵特定位置與關鍵據點。泰風系統射程可達三七○公里，足以保護菲律賓在「聯合國海洋法公約」下主張的海域範圍。

泰風系統可發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，射程涵蓋中國和俄羅斯部分地區，並可發射「標準六型」（SM-6）飛彈，打擊二百多公里外的空中或海上目標。菲律賓去年曾表示，有意採購泰風系統，將其納入軍事現代化計畫。德瑪阿拉強調，「只要中程能力（MRC）飛彈發射系統在這裡，我們就會在最大限度上利用它來訓練我方人員學習新技術。」

此次訓練是為美菲陸軍年度「堅盾」（Salaknib）聯合演習預做準備。同時，今年度的「肩並肩」聯合軍演籌備工作已展開，預計將是歷年規模最大的一次。

南海局勢持續緊張，菲中船艦在爭議海域多次對峙，中國警告菲國部署泰風系統將引發區域緊張與軍備競賽。美國國務卿魯比歐上週重申，美對菲的承諾「堅若磐石」。

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