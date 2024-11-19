美菲簽協定 共享軍情、武器科技

美國國防部長奧斯汀（左）和菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）18日在奎松市的艾奎納多營（Camp Aguinaldo）簽署「軍事情報保護協定」，讓雙方能共享機密軍事情報及技術。（美聯社）

2024/11/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）十八日在馬尼拉簽署具法律約束力的「軍事情報保護協定」（GSOMIA），雙方將共享高度機敏軍事情報和武器科技。菲國國防部聲明指出，這項協定是「強化菲美之間情報共享、深化協同作戰能力的關鍵一步」。

即將於明年一月卸任的美國拜登政府，持續強化與印太地區國家的軍事結盟關係，以對抗中國與日俱增的影響力，包括未來可能在台灣和南海發生的對峙態勢。

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美菲兩國於一九五一年簽署「美菲共同防禦條約」，任一方在太平洋海域遭受武裝攻擊時，便可啟動聯防機制。美國與中國近年在印太區域競逐影響力，馬尼拉則與北京因南海主權爭議衝突不斷，尤其過去一年半頻繁發生菲國船艦毀損、人員受傷情形。

菲律賓國防部表示，GSOMIA的目標在於確保菲美機敏軍事情資交換的安全性，允許菲國掌握更高水準的軍事能力和昂貴品項，還能打開與其他志同道合國家簽署類似協定的大門。

菲獲美衛星、無人機偵察系統權限

兩名菲國安全官員向「美聯社」指出，這項協定授權美方向馬尼拉提供高層級情資，以及飛彈系統之類的精密武器技術。不僅如此，在保證精密武器的情報、細節受到高層級保護，防止洩露的條件下，菲律賓可取得美國衛星、無人機偵察系統權限。

奧斯汀︰比起盟友 美菲更像家人

菲律賓過去因缺乏類似情報協定，無法從美方取得精密武器，原因包括二○一七年菲律賓武裝部隊應對「馬拉韋危機」不順。「馬拉韋危機」為恐怖組織「伊斯蘭國」背景的武裝團體「馬巫德集團」（Maute），攻佔菲國民答那峨島南蘭佬省（Lanao Del Sur）馬拉韋市（Marawi），衝突延續近五個月，最終菲國從恐怖份子手中奪回馬拉韋。

奧斯汀和鐵歐多洛十八日還共同出席美菲軍事「聯合協調中心」開工動土典禮。奧斯汀讚揚該中心能讓兩軍肩並肩應對區域挑戰，強調雙方「比起盟友，更像是家人」。鐵歐多洛則引述菲國總統小馬可仕說法，重申美國的存在感和影響力對維持印太地區和平穩定至關重要。

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