烏反攻襲俄 拜登：讓普廷陷真正困境

烏克蘭軍隊逆襲俄羅斯庫斯克州的行動持續推進，同樣與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州14日也進入緊急狀態，俄國已開始從烏東戰場抽調部分兵力回防。圖為烏軍的2S1 Gvozdika自走砲。（法新社）

2024/08/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭六日開始突襲俄羅斯領土，反攻行動進入第二週，烏軍十四日對俄羅斯多個軍用機場發動大規模飛彈和無人機攻擊，並宣稱在俄國境內持續推進。這是二戰來，外國對俄羅斯規模最大的入侵行動，美國總統拜登形容俄國總統普廷陷入「困境」。為因應戰局變化，繼庫斯克州後，俄羅斯十四日宣布同樣與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州進入緊急狀態，並開始從烏克蘭東部戰場抽調部分兵力回防，以阻止烏軍進一步進攻。

烏無人機攻擊俄多個軍用機場

俄羅斯國防部十四日聲稱，俄方已擊退烏軍在庫斯克地區的五路攻勢，「敵方使用裝甲機動部隊突破深入俄羅斯領土的企圖已被擊退。」相關說法未獲證實，此前一天，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏軍已成功掌控庫斯克州七十四個聚落，並表示將繼續在該地區推進。根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，烏軍在俄境的進展顯示出對俄方的壓力。法新社根據ISW的資料指出，截至十二日，烏軍至少控制八百平方公里的庫斯克州土地；而烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基同日表示，烏軍已控制約一千平方公里土地。

請繼續往下閱讀...

烏軍拿下庫斯克州74聚落

拜登十三日說，美方官員正持續與烏克蘭就其進軍俄羅斯事宜保持聯繫，他認為烏克蘭入侵俄羅斯，已經給俄國總統普廷「製造了一個真正的困境」。白宮強調，基輔未事先告知美方有關此次軍事行動，且美國並未參與其中。一位美國官員指出，烏克蘭此次進攻庫斯克的目標，似乎是迫使俄羅斯從烏克蘭撤回部隊，以防禦烏軍的跨境突襲。

華爾街日報十四日報導，美國官員證實，俄羅斯已開始從烏東撤回部分部隊，以應付烏軍攻勢。儘管目前尚不清楚俄羅斯調動的具體兵力規模，但這一舉措顯示出烏軍的突襲已迫使莫斯科重新評估其軍事部署。

俄第2州進入緊急狀態

但紐約時報十四日指出，俄羅斯雖從烏克蘭撤出少量軍隊，軍事專家指幾乎沒有跡象顯示俄方在烏東重新部署軍隊，俄軍似乎主要從俄國北部調兵。立陶宛國防部長卡斯楚那斯十三日表示，俄羅斯正從波羅的海飛地加里寧格勒調兵前往庫斯克。烏克蘭軍方官員則說，俄軍在頓內茨克的攻擊在過去一週有增無減。ISW表示，俄國當局「似乎在很大程度上仰賴俄羅斯新兵，以及從前線不太重要的地區抽調一些正規和非正規軍事單位的成員，來應付入侵」。

普廷十三日表示，烏克蘭在西方國家支持下，試圖利用此次行動製造俄國內部矛盾與分裂，以爭取更多談判籌碼。他誓言俄軍會堅守陣地並擊退烏軍，但邊境地區貝爾哥羅德州州長格拉德科夫十四日卻宣布該州進入緊急狀態，坦承該地區正面臨嚴峻且緊張的局勢。此前，庫斯克州已於九日進入緊急狀態，並至少撤離十二萬居民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法