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    全包下「紅包袋抽抽樂」竟無大獎 直播主當場拆穿怒告詐欺

    梁姓直播主包下「紅包袋抽抽樂」，全包後發現竟無頭獎。（圖由民眾提供）

    梁姓直播主包下「紅包袋抽抽樂」，全包後發現竟無頭獎。（圖由民眾提供）

    2025/02/03 16:17

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕梁姓直播主2日前往高雄某購物中心玩「紅包袋抽抽樂」，花了5200元全包剩餘紅包袋，逐一開獎竟無宣稱的頭獎，怒告詐欺，警方夜間即約談洪姓業者到案，他拿來了40餘個紅包袋聲稱有頭獎，否認詐欺。前鎮分局今（3）日表示，蒐證後將函送高雄地檢署偵辦。

    高雄某購物中心春節期間開放攤位供承租，吸引許多民眾前往逛街走春，梁姓直播主2日下午4時到了1處「福氣紅包」攤位前，看到100元可以抽1包，經詢問工讀生頭獎為桌上型相機印表機（市價3500元），且尚未開出，當下包下剩餘的52包紅包袋，並且現場直播開獎過程。

    梁男逐一打開紅包袋，中獎內容包括購物中心遊戲代幣、折價券等小禮品，直到打開最後1個紅包袋，發現竟然沒有頭獎，覺得遭到詐騙，工讀生也一臉尷尬說「我只是打工的」，對紅包內容不知情。

    梁男當場報警揚言提告詐欺，警方夜間9時約談51歲洪姓業者到案，他拿來了40餘個紅包袋，聲稱只是頭獎還沒有掛上去，否認詐欺。

    前鎮分局表示，全案受理、蒐證完畢後將函請高雄地方檢察署據以偵辦。警方也呼籲，如施用不實或虛假等詐術行為，使被害人因為該詐術陷於錯誤認知行為，恐已違反刑法第339條詐欺罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法，以免違法受罰。

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