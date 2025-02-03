驚！北斗東螺媽天公爐被埋硃砂骨 研判置骨時間10天內

東螺天后宮天公爐被埋硃砂骨，警方展開追查。（資料照）

2025/02/03 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺天后宮（東螺媽）大年初四（1日）傍晚天公爐發爐，廟方執事清理香腳，驚見裡面被埋1支塗抹上硃砂的骨頭。究竟何人所為？警方展開追查，骨骸已被送往刑事局鑑識中心化驗，而初步調閱廟內的監視器，並未發現可疑人物。

由於此事發生在新春期間，引發地方熱議，也令信徒感到不安，再加上骨骸似人類的大腿骨，警方對此事不敢大意，部分員警取銷春節休假，到現場採取跡證，並調閱廟方和路口監視器畫面，惟至今並無所獲。

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警方表示，已將骨骸送刑事局鑑識中心化驗，確定是人骨或獸骨。

由於新春期間香客不斷，香灰堆積迅速，研判置骨時間約10天之內，惟警方調閱廟內多個監視器，並未發現可疑人物。

東螺天后宮今天表示，「人在做，天在看」，做這種「見不得人」的事，必遭天遣。對於揪出真兇，他們不抱太大期望，對於此事，他們感到遺憾。

此事由於發生在新春期間，引發地方熱議！有人認為，此事對廟「非常傷」，新春期間被放硃砂骨，就是想破壞神威，影響廟的聲譽，讓信徒不安。

廟方認為，東螺天后宮近年來竄紅，可能引來有心人的妒意，刻意在新春香火最鼎盛的期間埋下硃砂骨，其心可殊，但神明派出1隻流浪狗狂吠叫而破對方的「下三濫」手段，廟方感謝神明庇佑。

位於北斗鎮神農路的東螺天后宮為一鐵皮搭建廟宇，2009年該處成立東螺文化會館與東螺媽行宮，近年地方稱此廟為「東螺天后宮」，廟的規模雖然不大，但近年迅速竄紅，包括總統賴清德、新北市長侯友宜、前民眾黨主席柯文哲等政治人物都曾到此參香，廟的正殿懸掛賴清德「神威顯赫」匾額，此匾並非官方處理，而是民進黨主導，先由賴清德送墨寶，再由廟方裱褙後製。據了解，賴清德到東螺天后參香數次，但都是在選舉期間，2023年北斗鎮長補選，賴清德為黨籍候選人輔選時到該廟致意，後自己競選總統時，再次到此參香，才有贈送墨寶的善緣。

東螺天后宮正殿懸掛「神威顯赫」匾額，此為賴清德墨寶。（記者顏宏駿攝）

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