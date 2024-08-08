澳美部長諮商聯合聲明 強烈關切中國海警在台周邊行動

美國國務卿布林肯（右2）、國防部長奧斯汀（右）與澳洲外長黃英賢（左2）、副總理兼國防部長馬勒斯（左），在馬里蘭州首府安納波利斯舉行年度諮商。（法新社）

2024/08/08 05:30

支持台灣有意義參與國際組織

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和澳洲的外交、國防首長六日舉行「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），會後發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並強烈關切中國軍隊及海警在台灣周邊的活動，呼籲透過對話和平解決台海兩岸議題，拒絕任何威脅、使用武力或脅迫的行為，並支持台灣有意義參與國際組織。

強化與台灣在太平洋發展協調

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀與澳洲外長黃英賢、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles），在馬里蘭州首府安納波利斯舉行年度諮商。聯合聲明涉及台海兩岸部分與去年差異不大，強調台灣做為美澳重要夥伴、先進印太經濟體及民主國家的重要角色，承諾進一步深化與台灣的經濟、貿易及人員交流，強化與台灣在太平洋的發展協調。

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在印太安全方面，聯合聲明對中國的挑釁行徑表達約十四次「關切」。聲明指出，美澳兩國強烈反對在南海和東海等海域，採取破壞穩定或脅迫性的片面行動，並對中國在南海提出不符合國際法的海洋主張，以及試圖以武力或脅迫改變現狀的片面行動表示關切，強調所有國家均有權在國際法架構下行使權利，包括《聯合國海洋法公約》體現的航行及飛越自由。美澳兩國承諾將維持機艦在印太區域穩定及長期存在，以促進重要國際水域的穩定及安全。

美澳兩國也對中國在菲律賓專屬經濟區內作業的菲國船隻，採取危險及升級行為，以及中國最近與依國際法行使航行及飛越自由的機艦，進行不安全且不專業的接觸，表達嚴重關切，重申二○一六年南海仲裁案裁決對訴訟各方具約束力。

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