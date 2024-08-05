美以研判 伊朗今攻擊以色列

黎巴嫩真主黨4日持續發射火箭攻擊以色列北部北加利利區，遭以國「鐵穹」防禦系統攔截。（法新社）

2024/08/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在七月卅一日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」政治領袖哈尼耶命喪伊朗首都德黑蘭，黎巴嫩「真主黨」軍事指揮官舒庫爾前一天又在貝魯特遭以色列擊斃後，伊朗和真主黨誓言對以色列展開報復行動，中東戰事有擴大可能。美國媒體披露，美方和以色列研判，伊朗可能在五日對以國發動攻擊，規模恐比四月十三日的空襲規模更大。

美中央司令部司令急赴中東

美國政治新聞網站Axios報導，美國中央司令部司令庫里拉上將三日緊急趕赴中東，為反制伊朗可能對以色列發動的報復行動做準備，嘗試動員曾保衛以色列免受伊朗攻擊的國際和區域聯盟。伊朗的報復行動目前尚不明確，美以兩國官員表示，伊朗和真主黨仍在敲定軍事計畫，並在政治層面尋求批准。據信伊朗的報復行動將與四月十三日對以色列的攻擊類似，但規模可能更大，真主黨也可能參與其中。

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據報導，約旦將是庫里拉此行的關鍵一站。約旦在伊朗四月攻擊以色列時，攔截進入其領土飛往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列戰機利用其領空攔截伊朗無人機，美方希望約旦此次也能發揮類似作用。不過，拜登政府擔心，由於哈尼耶遭暗殺，是在以色列與哈瑪斯開戰，整個地區瀰漫強烈反以情緒的背景下發生，動員同一聯盟的難度可能提高。約旦外交部長沙法迪四日訪問德黑蘭，與伊朗外長討論區域局勢。

美國總統拜登三日表示，儘管伊朗威脅報復，他仍希望德黑蘭能夠緩解當前的緊張局勢，但他也坦承情勢難以逆料，「我希望如此，我不知道。」為因應中東戰火可能進一步擴大，美國正加強在當地的防禦態勢，包括部署更多戰機和海軍艦艇，拜登的談話凸顯美國在努力避免加薩衝突擴大為更廣泛中東戰爭的同時，也在為可能的局勢惡化做準備。

美國與以色列的矛盾也因此進一步激化。以色列媒體三日披露，拜登一日與以色列總理納坦雅胡通話，納坦雅胡聲稱將盡快派遣代表並恢復與哈瑪斯的停火談判，拜登罕見動怒飆罵「不要再鬼扯」，但報導並未引述消息來源。據稱拜登在通話最後警告納坦雅胡，「不要把美國總統（的支持）視為理所當然」。

美國和法國、英國、義大利與埃及等國際夥伴，三日持續進行外交接觸，尋求避免中東情勢進一步升級。美國已呼籲希望離開黎巴嫩的公民立即展開規劃，英國政府也建議國民「立即離開」。加拿大則警告公民避免前往以色列，強調該地區的武裝衝突危及安全。

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