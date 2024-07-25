烏戰教訓 中國三中全會再提加速核武發展

專家指出，中共20屆三中全會決定「加快發展戰略威懾力量」，顯示中國將加速發展核武，迫使美國接受並尊重其核心利益。圖為中國海軍094A型核動力彈道飛彈潛艦。（路透檔案照）

2024/07/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨在廿屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，矢言「加快發展戰略威懾力量」，並於二○二九年中共建政八十週年時完成。對此，香港南華早報引述專家看法指出，中共無意放慢自身核武發展速度及限制自身核武能力，為中方從俄羅斯對烏克蘭戰爭應用嚇阻戰略得到的教訓，不惜和美國進行核武競賽的風險，做為迫使美國尊重中方視台灣問題為中國核心利益的籌碼。

南早點出中共總書記暨國家主席習近平近年積極發展核武，並於二一年首次提及「加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系」；隔年於中共第廿次全國代表大會報告，又提「打造強大戰略威懾力量體系」；前述《決定》文件第五十五條關於「深化聯合作戰體系改革」，也指示「構建新型軍兵種結構布局，加快發展戰略威懾力量，大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設」。

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作為台灣問題的籌碼

美國「卡內基國際和平基金會」核政策計畫資深研究員趙通表示，三中全會《決定》再提相關詞彙，代表中國將繼續優先發展核武與非核戰略能力，其核武系統品質與數量可望在幾年內迅速進化；但他認為中國發展核武及整體軍事現代化的目的，係為「重塑美國的權力平衡看法」，迫使美國接受中國崛起並尊重中方核心利益，因此中國無意限制自身核武和其他軍事能力。

中國軍事專家宋忠平表示，中國核彈頭、核武數量與品質均遠不及美、俄，有待追上，尤其俄國對烏克蘭的衝突已向國際社會展示：美國礙於俄國核武而未干預；對於台灣，「儘管美國有意介入，但一旦中國擁有能夠打擊美國大陸進行報復的強大核武器」，美國將「無可避免自制」。

香港軍事分析家梁國樑認為，除了彈頭和飛彈之外，中國還將致力於建造更安靜、更大、更自主的戰略核潛艦，也將加強發展長程戰略轟炸機和核動力航艦，以幫助增強其「戰略威懾力量」。

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