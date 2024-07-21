川普、澤倫斯基通話︰透過談判終結烏俄戰爭

美國共和黨總統候選人川普十九日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。圖為二○一九年九月廿五日時任美國總統的川普與澤倫斯基在紐約會面。（路透）

2024/07/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國二○二四年共和黨總統候選人川普十九日表示，他已與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，並誓言結束烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭。美國廣播公司（ABC）引述一位和川普與澤倫斯基都有密切關係的消息人士報導，這場通話持續約十五至廿分鐘，「氣氛熱烈且充滿尊重」。

川普在其各自創的社群平台Truth Social上貼文說，他感謝澤倫斯基來電，因為「身為下一任美國總統的我本人，將為世界帶來和平與結束這場犧牲如此眾多生命與摧毀無數無辜家庭的（俄烏）戰爭」。川普還說，俄烏雙方將能共聚一堂與達成協議，終結暴力以及為繁榮鋪路。

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澤倫斯基也證實曾與川普通電話，指稱除了恭喜川普正式被提名為共和黨總統候選人，也祝福稍早遭遇槍擊暗殺的川普一切安好。澤倫斯基在X上發文說，烏克蘭感謝美國助其強化抵禦俄羅斯的攻擊，美國民主、共和兩黨以及國會參眾兩院的支持，對於保護烏克蘭的自由與獨立至為重要；兩人同意川普總統的主張，即在面對面會議上討論讓和平能夠公平以及真正持久的步驟。

美國自俄羅斯二○二二年二月全面入侵烏克蘭以來已軍援基輔當局數百億美元，但川普可望回鍋白宮令外界質疑華府是否會繼續挺烏；川普此前已多次放話表示，他重新執政後會很快就會結束烏戰，但並未透露將會如何結束戰爭。

美國國務卿布林肯十九日在亞斯本論壇上，首度針對川普有可能勝選，以致美國收回對烏克蘭承諾的可能性發表看法。他指出，任何一屆政府都可能訂定自己的政策，但所幸還有廿多國持續在援助烏克蘭，烏克蘭正邁向能夠在軍事上獨立自主的道路。

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