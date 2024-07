中英對照讀新聞》Infamous wooden plank from ’Titanic’ sold for over $700,000 《鐵達尼號》中惡名昭彰的木板以逾70萬美元售出

1912年4月10日從英國出發的《鐵達尼號》,當年4月14日在北大西洋沉沒。(美聯社檔案照)

2024/07/18 05:30

◎孫宇青

A buyer shelled out $718,750 for one of the most controversial wooden planks in cinematic history: the door frame panel that saved Rose’s life in the 1997 film Titanic.

一位買家花費71萬8750美元買下電影史上最具爭議的木板之一:1997年電影《鐵達尼號》中拯救蘿絲生命的門框板子。

The prop, made from balsa wood, was based on the "most famous complete piece of debris" salvaged from the real sinking of the Titanic in 1912, Heritage Auctions said.

「傳統拍賣公司」表示,該道具由輕木製成,是根據1912年真正的鐵達尼號沉沒後打撈上來的「最著名的完整碎片」所製作。

"Often mistakenly referred to as a door, the ornate structure was in reality part of the door frame just above the first-class lounge entrance," the item description reads.

物品介紹文寫道:「這個華麗的構造體經常被錯認成門,實際上是頭等艙休息室入口上方門框的一部分。」

"The iconic prop has caused much debate from fans, many of whom have argued that the floating wood panel could have supported both Jack [Leonardo DiCaprio] and Rose [Kate Winslet] - making his fateful decision to stay in the frigid water an empty gesture," the description states.

介紹文中還提到:「這個經典道具引起電影粉絲的爭論,許多人認為這塊漂浮的木板本來可以支撐傑克(李奧納多‧狄卡皮歐)和蘿絲(凱特‧溫斯蕾),這讓傑克決定留在冰冷水中的行動,變得沒有意義。」

新聞辭典

plank:名詞,木板、木板製品。例句:We used a plank as the window on a typhoon day.(我們在颱風天用一塊木板當窗戶。)

frigid:形容詞,嚴寒的。例句:Frigid wind blew from the crevasse.(寒風從裂縫中吹進來。)

