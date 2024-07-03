中覬覦北極圈小島 挪威及時擋下

挪威1日取消出售北極戰略要地斯瓦爾巴群島最後一塊私人土地的計畫，以免遭到中國染指。圖為斯瓦爾巴群島朗伊爾城附近的斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault）。（美聯社檔案照）

2024/07/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威政府一日宣布，已阻止北極戰略要地斯瓦爾巴群島（Svalbard）最後一塊私人擁有土地的出售計畫，以防止中國等外國勢力可能的收購。此事凸顯了北極地區日益升溫的地緣政治角力。

斯瓦爾巴群島 比利時兩倍大

法新社報導，斯瓦爾巴群島位於挪威本土與北極點之間的中途，面積約為比利時兩倍，擁有獨特的法律架構。根據一九二○年簽署的條約，雖然承認挪威對該地區的主權，但也賦予簽約國（包括俄羅斯和中國）公民同等的礦產資源開發權。

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此次引發爭議的土地名為索雷法格爾峽灣（Sore Fagerfjord），位於群島西南部，佔地六十平方公里，包括山脈、平原和冰川。業主開價三億歐元（約一○四億台幣）。挪威貿易與工業部長麥爾賽斯表示：「索雷法格爾峽灣的現任所有者願意將土地出售給可能挑戰挪威在斯瓦爾巴群島法律的買家，這可能會擾亂該地區的穩定，並可能威脅挪威的利益。」

代表政府的檢察長塞耶斯特德透露，政府上週再提兩千萬克朗（約六千一百萬台幣）收購價，但遭到拒絕。代表賣方的律師此前曾表示，他已收到來自中國潛在買家的「具體興趣表示」。根據當地媒體報導，該地產的賣家是一家由一位出生於俄羅斯的挪威人控制的公司。

挪威逮捕疑似中國間諜

挪威媒體引述國內安全機關「警察安全處」（PST）報導，一名挪威公民涉嫌為中國充當間諜，一日遭到逮捕。此人被指從事涉及國家機密的「重大」情報活動。今年二月，PST在其年度威脅評估報告中指出，由於中國與西方關係惡化，北京企圖強化對供應鏈的控制以及在北極的地位，中國在二○二四年將成為挪威的重大情報威脅。

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