留美生訂管制醫藥 走私回中國

美國佛羅里達大學中國學生組織成員，涉嫌走私芬太尼等危險藥物與霍亂、百日咳毒素純化生物樣本到中國，正遭到司法部調查。（取自佛羅里達大學官網）

2024/05/30 05:30

佛州大學中生採購生醫物品近7年

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國佛羅里達大學中國學生組織成員涉嫌走私芬太尼等危險藥物與霍亂、百日咳毒素純化生物樣本到中國，正遭到司法部調查，根據聯邦法院紀錄，此案犯行持續七年，金額達數百萬美元，除目前已知一名實驗室職員和一名學生之外，可能還有其他學生涉案。

法院文件形容此案其中一名涉案學生，為該校商學院主修行銷的中國公民，其姓名中有「萊蒂西亞」（Leticia）。佛大校園媒體「佛大新鮮事」利用學生註冊資料中個人特有履歷線索，找出「萊蒂西亞」就是就讀大四、擔任「中國學生學者聯合會」（CSSA）主席的鄭儂儂（Nongnong "Leticia" Zheng，譯音）。

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喊冤被騙 不了解所訂購物品

鄭儂儂廿四日受訪也證實，去年收到聯邦檢察官書面通知她正受到調查，司法部準備對她提出刑事起訴，可能遭監禁或者驅逐出境。但她喊冤稱她也被騙，對訂購的物品並不了解。「中國學生學者聯合會」自稱是經中國大使館批准的團體，去年曾公開抗議佛州州長簽署生效的一項法律，限制該州大學招收來自中國的學生和職員，並且禁止未經特准讓中國學生在學校實驗室工作。

司法部指出，此案犯案時間從二○一六年七月持續到去年五月，走私物品包括霍亂、百日咳毒素純化、不具傳染力的蛋白質，以及芬太尼、嗎啡、亞甲基雙氧甲基安非他命、古柯鹼、氯胺酮、可待因、甲基安非他命、安非他命、乙醯嗎啡和美沙酮的小量高度純化分析樣品，走私到中國。這些物質依法不能出口到中國。

主謀為現年五十一歲的佛州吉布桑頓男子于鵬（Pen "Ben" Yu，譯音），已經承認犯下電信詐欺，預定八月宣判，面臨最高廿年有期徒刑及一百萬美元罰款。司法部表示，于鵬透過佛大名義採購獲得大幅折扣優惠，購買價值一三七○萬美元的生醫物品，只支付四九○萬美元。

冒名採購 實驗室職員也涉案

鄭儂儂為了掩人耳目，偽造佛大電郵帳號冒充生物醫學工程學生，用于鵬提供的信用卡訂購這些物品，送到學校後由另一涉案人、該校一間研究實驗室儲藏室員工交給于鵬，再運到中國。于鵬給這名職員價值數百美元的商店禮物卡，也支付兩人見面交貨的油錢，並幫忙付貸款；他還找了佛大其他學生付錢使用其學生電郵帳號訂購走私品，也冒名使用另外兩名二○一五年已經離開該校的研究員帳號。

目前還不清楚于鵬在中國為誰工作，他只以「老闆」指稱上級。此案另外兩名涉案人、出售生醫物質給于鵬的麻州一家公司業務主管穆尼奧茲已認罪，于鵬同住室友廷格也同意進入認罪協商。檢方指于鵬和穆尼奧茲在犯行期間各獲利十萬美元。

佛大校方廿五日禁止鄭儂儂入校三年，校方聲明，數週來一直配合司法部調查。美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德說，偽造與學術研究實驗室的附屬關係來取得受管制生物醫學物質，然後送到中國，這不僅是錯誤、也是非法的，他說此案應可使其他大學警惕。

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