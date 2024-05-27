印度抗中 與伊朗簽10年港口協議

印度本月與伊朗簽署為期10年的協議，開發並營運位於伊朗查巴哈爾港（Chabahar）的戰略性港口，此舉可能成為對抗中國在巴基斯坦控制項目的關鍵手段，卻也面臨美國制裁的風險。（取自維基百科）

2024/05/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「日經亞洲」（Nikkei Asia）廿六日報導，印度本月與伊朗簽署一份為期十年的協議，開發並營運位於伊朗查巴哈爾（Chabahar）的戰略性港口，此舉可能成為對抗中國在巴基斯坦控制項目的關鍵手段，卻也面臨美國制裁的風險。

據報導，該協議由印度全球港口有限公司（IPGL）與伊朗港口及海事組織正式簽署，總合約價值達三‧七億美元（約一一九億台幣）。這個具有里程碑意義的協議取代二○一六年簽署的協議，該協議每年都在更新。

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印度希望開發位於伊朗東南海岸、靠近阿曼灣的查巴哈爾港，獲得通往阿富汗的通道。印度還需要一條繞過競爭對手巴基斯坦的路線，為其企業打開進入中亞市場的通道。

查巴哈爾港的開發，不僅使印度得以避開巴基斯坦進入中亞市場，更重要的是，它成為中國控制的巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar）的有力競爭對手。位於伊朗東南海岸的查巴哈爾港，距離瓜達爾港僅約一七○公里。這個由中國海外港口控股公司營運的港口，是中巴經濟走廊（CPEC）的一部分。

報導指出，查巴哈爾港的談判可能因中國在該地區的經濟和可疑的海軍活動而加速，但這項協議也面臨美國制裁的風險。兩國簽署協議數小時後，華府便發出可能制裁的警告。印度尼赫魯大學俄羅斯及中亞研究中心教授潘迪（Sanjay Kumar Pandey）指出，美國對這項協議的態度是主要障礙；二○一六年簽署的協議，當時美國在阿富汗有友好政府的支持，而現在「神學士」掌權，美國對該協議的容忍度可能降低。

不過，印度在此情況下依然選擇簽署協議，顯示其在地緣政治上的勇氣和決心。印度學者潘特（Harsh V. Pant）指出，印度此舉是一個大膽的決定，但「印度需要向美國傳達，如果印度不在這個港口，伊朗轉向中國的速度將會非常快且顯著」。

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