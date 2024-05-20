美將派專員駐日 監控中國動向

美國政府7月將在駐日本大使館設置觀察員，專門監控中國政府和企業活動。（歐新社檔案照）

2024/05/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕日本共同社十八日獨家報導，為進一步掌握中國動向，美國政府七月將在駐日本大使館設置觀察員，監控中國政府和企業活動。根據美國國務院消息人士說法，此舉是強化政府情報蒐集總體工作的一環，也是派駐東亞首例。

強化政府情報蒐集 派駐東亞首例

執行此類專門事務的外交官稱為「區域中國專員」，於美國前總統川普執政期間設置，如今隸屬二○二二年十二月創立、國務院轄下的「中國事務協調辦公室」（OCC），又稱「中國所」（China House），被賦予的任務為蒐集、分析關於中國在該區域、國家內的動態。

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華府已在曼谷、布魯塞爾、羅馬、雪梨等約廿個橫跨全球的美國使館派駐專員，東京將是東亞首例。東京專員具備在中國和日本工作的經驗，預計派任三年。除了監控中國，還需負責引導建立半導體及其他關鍵物資等減少對中國依賴的供應鏈。

報導舉例，直到去年退出前，曾是中國「一帶一路」倡議指標性合作對象的義大利，美國觀察員密切關注中國在該國擴張外交和經濟影響力；澳洲的觀察員分析中國強化與太平洋島國關係的狀況，並研擬可能的反制措施，以及檢視北京的經濟威嚇行徑。

報導提到，儘管拜登政府尋求與中國保持穩定關係，但也將其視為既有意重塑國際秩序，也具備經濟、外交、軍事及科技力量達成目的的唯一競爭對手。白宮和美國跨黨派議員皆視北京為最具威脅性的地緣政治力量，促使美國政府強化綜合性對中戰略，例如中央情報局（CIA）在二○二一年十月設立的「中國任務中心」（CMC）。

另一方面，共同社也引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快廿七日到訪，預計將與日本朝野政黨領袖會談，並可能與日本外務大臣上川陽子會晤。一旦劉建超成行，將是他在二○二二年就任中聯部長後首次訪日。

日中關係目前面臨諸多問題，例如東京電力排放福島核處理水入海，以及中方暫停進口日本水產品等。相關人士透露，劉建超向自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男、立憲民主黨黨魁泉健太等詢問會談意向。

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