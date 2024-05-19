鎚擊裴洛西老公 加國男判30年

美國聯邦眾議院民主黨籍前議長裴洛西和夫婿保羅二月三日在美國加州比佛利山出席葛萊美獎晚宴。（路透檔案照）

2024/05/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二二年十月廿八日凌晨進入美國時任聯邦眾議院議長裴洛西位在加州舊金山市住所，企圖「擒拿」裴洛西未遂但持鐵鎚多次敲擊其夫婿保羅頭部的加拿大公民德帕佩，繼企圖綁架聯邦官員、攻擊聯邦官員直系親屬兩罪去年十一月成立，十七日正式被判進入聯邦監獄服刑卅年。主審法官表示，此案刑期考量重點為德帕佩闖入公職人員住所乃「美國史上前所未有的行為」，避免有意公職者產生寒蟬效應。

事發於美國二○二二年期中選舉十天前，裴洛西當時是美國總統缺位時的第二順位繼承人。美國司法部長賈蘭德十七日表示，判決可做為警告：「在民主國家，人們透過投票、爭論和辯論來實現他們想要的政策結果」，「但民主的承諾是人們不會使用暴力來影響結果」，「司法部將積極起訴以暴力針對公務員及其家人者」。攻擊美國官員為聯邦罪，檢察官原要求法院求處法定最長四十年刑期。

請繼續往下閱讀...

德帕佩去年出庭作證時說，他的「目標」不全是聯邦官員，美國總統拜登之子杭特、美國男星湯姆．漢克斯、金融界億萬富翁索羅斯、加州州長紐森都在名單內；他也同情共和黨籍前總統川普，認為主流媒體「都在關於川普的問題上撒謊」。

辯稱非蓄意 真正目標是擒拿裴洛西

德帕佩去年十一月受審時也承認攻擊保羅，但強調並非蓄意；其真正目標是當時人在華府的裴洛西，任務為穿著獨角獸服「擒拿」裴洛西，並就她和其他著名自由派人士領導的「腐敗陰謀」審問之，一旦發現撒謊就「敲碎她的膝蓋骨」，原計畫透過網路公開上述審訊影片。

美國「紐約時報」十七日分析，德帕佩完全反映美國政治的弱點：受網路陰謀論驅動，接受許多右翼人物言論，這些右翼人物多年來一直使用非人性的語言來描述裴洛西，稱她為「美國之敵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法