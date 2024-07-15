紐西蘭總理：將揭露更多中國間諜活動 提高人們警覺性

紐西蘭總理盧克森表示，將揭露更多中國間諜活動資訊，提高人們警覺性。（美聯社）

2024/07/15 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在英國《金融時報》15日發布的最新專訪中表示，紐國將揭露更多中國間諜活動的案件，以提高企業對這項威脅的認識，這是紐國應對安全威脅戰略的一部分。

盧克森在美國華府參加完北大西洋公約組織（NATO）峰會後受訪表示，點出中國間諜活動是必要工作，紐國將仿效美、英、澳洲和加拿大的策略，擴大揭露相關案件，希望提高人們及商界對這項威脅的警覺性。

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幾日前，威靈頓當局甫與華府、坎培拉和其他國家一起指責北京對澳洲進行網路攻擊。今年3月，威靈頓也指控中國在2021年對紐西蘭國會進行類似攻擊，這是威靈頓首次以這種方式點名北京。

盧克森指出，剛落幕的北約領袖和夥伴強烈認為，歐洲─大西洋地區發生的事情會對印度─太平洋地區產生影響。紐國視中國為印太地區的戰略競爭對手。他表示，紐國將繼續發展與中國的貿易，力爭在10年內將出口總額翻倍。但他表示，如果有必要，他不會因為擔心遭到經濟報復，就在批評中國時手下留情，「當你相信價值觀時，你實際上必須捍衛它」。

盧克森也表示，紐國非常關切南海仁愛暗沙紛爭。近幾個月來，中國採取咄咄逼人的策略，試圖阻止菲律賓向該島礁部隊進行物資補給，「維護國際法對我們來說非常重要，航行自由對我們這樣的貿易國家來說非常重要」。

他透露，威靈頓希望今年與馬尼拉完成「軍隊互訪協定」（VFA），這將使紐國能在菲國部署軍事資源。日本最近也與菲國達成類似協議。

作為對中戰略的一部分，美國正在鼓勵盟友更加緊密合作。今年4月，美國、澳洲、日本與菲律賓在菲國專屬經濟區內完成首次聯合演習，此舉旨在向中國發出關於其侵略行為的強烈訊號。對此，盧克森表示，他對未來參加類似的軍事演習抱持「非常開放」的態度。

紐國過去曾在南海進行航行自由任務，但沒有像美國和其他國家一樣穿越台灣海峽。當被問及是否正考慮通過台海時，盧克森表示，他的政府在努力增加國防開支之際，也專注於確認其安全優先事項。

他表示，紐西蘭也對參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱計畫抱持「非常開放」的態度，即高超音速武器和人工智慧（AI）等先進技術的共同研發。

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