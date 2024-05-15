英造艦黃金時代 20年內新增28艦

DragonFire雷射導能武器首次通過了高功率雷射武器對空目標發射試驗。（路透檔案照）

2024/05/15 05:30

應對中俄伊朗北韓威脅

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯十四日表示，英國將進入「造艦黃金時代」，未來十餘年將打造廿八艘水面艦艇或潛艦，包括六艘多功能兩棲戰艦，將有助於加強英國兩棲特種作戰突擊隊的能力，以應對未來的戰鬥，尤其是來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓的威脅。

國防預算擬增至佔GDP2.5％

夏普斯指出，英國武裝部隊目前有廿八艘新艦艇和潛艦處於設計或建造階段，其中廿二艘已納入編制，三艘為政府承諾為陸戰隊打造的「多功能」艦艇，且可能額外再造三艘，「這是一個非常大的造艦計畫，為數眾多的戰艦，是英國造艦的黃金時代」。他強調，保守黨政府上月已同意將國內生產毛額（GDP）的二．五％用於國防，藉此展現英國嚴肅看待國家防衛的決心，讓試圖傷害英國的對手卻步。

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保守黨的目標是在二○三○年讓國防預算佔GDP的二．五％，並計畫削減公務員來籌措財源，但此舉遭在野工黨質疑。工黨認為，必須在經濟條件允許的情況下，才能設定此一目標，但保守黨批評這是向對手發出訊號，表明英國並未認真看待國防成效。

在英國新艦計畫中，最受矚目的是六艘「新型兩棲作戰多功能支援艦」（MRSS），有利於英國在全球不同作戰環境快速部署。海軍參謀長凱伊上將表示，這將是英國迄今性能最優越的兩棲作戰艦艇，且可與北約組織及最密切的歐洲盟友相互交換操作。英國國防部也指出，新型MRSS十分靈活，可搭載各型飛機、無人系統等，以完成高複雜度的任務。此外，它們也能即時救治傷患，在任何環境提供醫療支援，預計二○三○年代初期服役。

6艘新型兩棲艦 可望配備龍火

「每日電訊報」指新型MRSS可望配備已實測驗證的英國「龍火」（DragonFire）雷射導能武器（LDEW），用於打擊飛彈、無人機及其他空中目標，一發成本僅約十英鎊（約四一六台幣），精準度則相當於自一公里外擊中一枚一英鎊硬幣（直徑約二．三公分）。首相蘇納克上月底提到，英國海軍艦艇預計二○二七年即可配備「龍火」，較原定時程提前。

此外，英國預計下半年舉行全國大選，但保守黨日前接連輸掉兩場國會議員補選，連續十四年的執政權岌岌可危。蘇納克十三日在向選民演講時，再次以中國對英國國會議員的網路間諜行動為例警告，中、俄、伊朗和北韓等「威權國家軸心」正合力削弱英國及英國的價值觀，世界局勢未來五年發生的變化將超越過去卅年，英國正處於十字路口，但工黨黨魁施凱爾欠缺應對這類安全風險的計畫。

英國國防大臣夏普斯表示，英國將進入「造艦黃金時代」，未來10餘年將打造28艘水面艦艇或潛艦，包括6艘多功能兩棲戰艦，以應對來自中國、俄羅斯等敵手的威脅。圖為英國皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」。（美聯社檔案照）

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