中國「院士」暴增 疑花錢買頭銜

諾貝爾獎得主、德裔美籍生物化學家蘇德霍夫（Thomas C. Südhof）。（資料照）

2024/05/14 05:30

歐洲自然科學院 被批山寨機構

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，中國學界掀起一波「崇洋」風潮，不少學者熱中於爭取國外獎項和頭銜，以提升自身地位與影響力。然而，近期授予大量中國學者院士頭銜的「歐洲自然科學院」（EANS）遭中國媒體質疑實為山寨機構，中國學者疑似購買院士頭銜的謠言引發廣泛討論。

出席合影 諾獎得主稱被利用

據香港南華早報報導，EANS在四月廿一日於北京舉辦盛大頒獎典禮，授予六位中國學者院士證書及金質徽章，並與諾貝爾獎得主、德裔美籍生物化學家蘇德霍夫（Thomas C. Südhof）合影。然而，此事引起中媒和學界的質疑，擔心EANS的合法性、權威性和其頒獎的品質。有人認為這只是一場金錢交易，而非真正的學術榮譽。蘇德霍夫本人也表示，從未聽過EANS，且與其無任何關聯；他說，是被邀請參加中國活動，並在不知情下被利用，感覺自己遭欺騙。

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此外，EANS於四月十九日舉行新晉院士授勳儀式，年僅卅四歲的西安青年田政成為最年輕院士，引發多家中媒質疑，將其批為「野雞大學」，僅滿足虛假頭銜需求。

院士數量 一年內增逾三倍

調查發現，EANS號稱嚴格評審，但院士數量卻在短短一年內暴增逾三倍，引發網路流言「花四十萬人民幣（約一八○萬台幣）就能買到院士」。多家中媒記者實際接觸中介機構，有人開價稱「十八萬包過」。

EANS是一家位於德國漢諾威的非營利性學術組織，成立於二○○一年，自稱擁有超過一千七百名院士，包括多位諾貝爾獎得主。然而，歐洲學術界廣泛認可的「歐洲科學院」為「歐洲人文和自然科學院」，成立於一九八八年，是歐盟國家科學院和法定科學顧問。

針對此事，中媒「紅星新聞」聯繫EANS中國代表處負責人吳繼華，他否認EANS接受金錢買院士的說法，並表示學院從未向申請者收取費用。

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